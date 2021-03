24 godziny Le Mans w sierpniu

Wyścig odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia, nieco ponad dwa miesiące później, niż pierwotnie planowano (12-13 czerwca). Decyzję o zmianie terminu 89 edycji wydarzenia podjęto z myślą o fanach, maksymalizując szansę na ich obecność na trybunach.

W roku ubiegłym rywalizacja w Le Mans rozegrana została we wrześniu. Po raz pierwszy od ponad 50 lat kierowcy nie walczyli w czerwcowej dacie. Zmianę wymusiła pandemia koronawirusa, uniemożliwiając jednocześnie udział publiczności.

- Chociaż to trudna decyzja, jest również właściwa - powiedział Pierre Fillon, prezydent Automobile Club de l'Ouest. - Rozgrywanie 24 godzin Le Mans za zamkniętymi drzwiami drugi rok z rzędu jest nie do pomyślenia. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby temu zapobiec, jednocześnie dając zawodnikom jasny obraz [nadchodzącego] sezonu [WEC].

Szczegóły dotyczące formatu wydarzenia, w tym harmonogram treningów i kwalifikacji, zostaną podane pod koniec kwietnia. Z kolei lista zgłoszeń zostanie opublikowana w najbliższy wtorek. Dowiemy się wtedy czy wraz z Team WRT wystąpi w Le Mans Robert Kubica.

Czytaj również: Koledzy Kubicy w WRT