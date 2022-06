Awans zespołu Kubicy

Godzinna czasówka wyłaniająca po sześć najlepszych ekip z każdej klasy do czwartkowej sesji Hyperpole, rozpoczęła się na suchym torze, przy dość zachmurzonym niebie i temperaturze oscylującej w okolicach 19 stopni Celsujsza. Jazdy na półmetku zostały przerwane na około osiemnaście minut po wypadku Proton Competition Porsche nr 93, w którym zasiadał Michael Fassbender. Kierowca meldował, że stracił panowanie nad autem z powodu przebitej opony.

Po wznowieniu sesji, na niespełna 24 minuty przed jej końcem, nad La Sarthe pojawił się deszcz i dyrekcja zawodów zadeklarowała mokry tor. Pogarszające się warunki uniemożliwiły kierowcom poprawienie dotychczasowych rezultatów.

Za Toyotą nr 7 czołową trójkę skompletowały dwa Glickenhausy. Olivier Pla był wolniejszy o 0,108s, a Ryan Briscoe o 0,731s. Czwarte było Alpine z Nicolasem Lapierre’em za kierownicą +2.409. Dość późno na torze pojawiła się Toyota nr 8, zaliczając jedynie kilka kontrolnych okrążeń na mokrej nawierzchni, po wcześniejszych problemach z tylnym zawieszeniem.

W LMP2 najlepiej spisała się ekipa WRT. Robin Frijns z rezultatem 3:29.124 jako jedyny zszedł poniżej 3.30. Antonio Felix Da Costa zapewnił ekipie Jota drugie miejsce (+0,026s), a Norman Nato trzecie formacji Realteam By WRT (+0,542s). Dalej uplasowały się dwie załogi United Autosports nr 23 i 22.

Do sesji Hyperpole awansowała również Prema Orlen Team. Do jazdy w czasówce ze składu Louis Deletraz, Robert Kubica i Lorenzo Colombo, został wyznaczony ten pierwszy. Swój najlepszy rezultat zanotował w drugim stincie, na pierwszym szybkim kółku - 3:30.651, tuż przed wywieszeniem czerwonej flagi. W sumie zaliczył dziewięć okrążeń, wykorzystując dwa z czterech kompletów opon przeznaczonych na tę sesję. Pierwszy stint nie poszedł Szwajcarowi zbyt dobrze, utknął bowiem w sporym tłoku.

Załogi polskiej stajni Inter Europol Competition będą ruszały do wyścigu z 15 (nr 34) i 24 (nr 43) miejsca. Alex Brundle, który najwięcej tracił w trzecim sektorze, zanotował 3:32.549. Najlepsze czasy Fabio Scherera 3:33.09 i 3:32.574 zostały skasowane za przekraczanie limitów toru.

Laurens Vanthoor najlepiej poradził sobie w GTE Pro w Porsche 911 RSR nr 92 zapisując na swoje konto 3:50,999s.

Antonio Garcia zajął drugie miejsce notując 3:51.132 w Chevrolecie Corvette C8.Rs, a Frederic Makowiecki był trzeci w drugim z dwóch fabrycznych Porsche, które obsługiwane są przez stajnię Manthey.

Nick Tandy był czwarty w drugim Chevrolecie, podczas gdy dwa fabryczne Ferrari AF Corse zajęły dwa ostatnie miejsca dające awans do Hyperpole.

NorthWest AMR Aston Martin Vantage GTE okazał się najmocniejszy w GTE Am. Nicky Thiim pokonał La Sarthe w czasie 3:52.599. To prawie o sekundę lepiej niż drugi Mikkel Jensen w Ferrari Kessel Racing. Pozostałe samochody z tej kategorii, które dostały się do Hyperpole to: nr 54 AF Corse Ferrari, nr 85 Iron Dames Ferrari, nr 77 Dempsey-Proton Porsche i nr 61 AF Ferrari.

WYNIKI

Miejsce # Kierowcy Samochód Klasa Czas Strata 1 7 Mike Conway

Kamui Kobayashi

Jose Maria Lopez Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'27.247 2 708 Olivier Pla

Romain Dumas

Pipo Derani Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'27.355 0.108 3 709 Ryan Briscoe

Richard Westbrook

Franck Mailleux Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'27.978 0.731 4 36 André Negrão

Nicolas Lapierre

Matthieu Vaxivière Alpine A480 HYPERCAR 3'29.656 2.409 5 31 Sean Gelael

Robin Frijns

René Rast Oreca 07 LMP2 3'29.898 2.651 6 38 Roberto Gonzalez

Antonio Felix da Costa

Will Stevens Oreca 07 LMP2 3'30.124 2.877 7 41 Rui Andrade

Ferdinand Habsburg

Norman Nato Oreca 07 LMP2 3'30.440 3.193 8 23 Alex Lynn

Oliver Jarvis

Josh Pierson Oreca 07 LMP2 3'30.568 3.321 9 22 Philip Hanson

Filipe Albuquerque

William Owen Oreca 07 LMP2 3'30.639 3.392 10 9 Robert Kubica

Louis Deletraz

Lorenzo Colombo Oreca 07 LMP2 3'30.651 3.404 11 1 Lilou Wadoux

Sébastien Ogier

Charles Milesi Oreca 07 LMP2 3'31.368 4.121 12 65 Julien Canal

Nico Jamin

Job Van Uitert Oreca 07 LMP2 3'31.382 4.135 13 5 Dane Cameron

Emmanuel Collard

Felipe Nasr Oreca 07 LMP2 3'31.462 4.215 14 32 Rolf Ineichen

Mirko Bortolotti

Dries Vanthoor Oreca 07 LMP2 3'31.808 4.561 15 30 Richard Bradley

Guillermo Rojas

Reshad de Gerus Oreca 07 LMP2 3'32.000 4.753 16 37 Ye Yifei

Ricky Taylor

Niklas Kruetten Oreca 07 LMP2 3'32.008 4.761 17 28 Oliver Rasmussen

Ed Jones

Jonathan Aberdein Oreca 07 LMP2 3'32.138 4.891 18 48 Paul Lafargue

Paul Loup Chatin

Patrick Pilet Oreca 07 LMP2 3'32.285 5.038 19 34 Jakub Smiechowski

Alex Brundle

Esteban Gutierrez Oreca 07 LMP2 3'32.549 5.302 20 24 Rodrigo Sales

Matt Bell

Ben Hanley Oreca 07 LMP2 3'32.956 5.709 21 35 Jean-Baptiste Lahaye

Matthieu Lahaye

Francois Heriau Oreca 07 LMP2 3'33.463 6.216 22 44 Miroslav Konopka

Bent Viscaal

Tristan Vautier Oreca 07 LMP2 3'33.480 6.233 23 39 Eric Trouillet

Sebastien Page

David Droux Oreca 07 LMP2 3'33.483 6.236 24 3 Laurents Hörr

Jean Glorieux

Alexandre Cougnaud Oreca 07 LMP2 3'34.524 7.277 25 47 Sophia Floersch

John Falb

Jack Aitken Oreca 07 LMP2 3'36.371 9.124 26 83 François Perrodo

Nicklas Nielsen

Alessio Rovera Oreca 07 LMP2 3'36.548 9.301 27 27 Cresp Christophe

Michael Jensen

Steven Palette Ligier JSP 217 LMP2 3'38.136 10.889 28 43 David Heinemeier Hansson

Fabio Scherer

Pietro Fittipaldi Oreca 07 LMP2 3'38.491 11.244 29 8 Sebastien Buemi

Brendon Hartley

Ryo Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'40.842 13.595 30 92 Michael Christensen

Kevin Estre

Laurens Vanthoor Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'50.999 23.752 31 63 Antonio Garcia

Jordan Taylor

Nicky Catsburg Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'51.132 23.885 32 91 Gianmaria Bruni

Richard Lietz

Frédéric Makowiecki Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'51.382 24.135 33 64 Tommy Milner

Nick Tandy

Alexander Sims Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'51.491 24.244 34 51 Alessandro Pier Guidi

James Calado

Daniel Serra Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'51.502 24.255 35 52 Miguel Molina

Antonio Fuoco

Davide Rigon Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'51.614 24.367 36 98 Paul Dalla Lana

David Pittard

Nicki Thiim Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'52.559 25.312 37 57 Takeshi Kimura

Frederik Schandorff

Mikkel Jensen Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'53.489 26.242 38 54 Thomas Flohr

Francesco Castellacci

Nick Cassidy Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'53.690 26.443 39 85 Rahel Frey

Michelle Gatting

Sarah Bovy Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'54.081 26.834 40 74 Felipe Fraga

Sam Bird

Shane van Gisbergen Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'54.116 26.869 41 77 Christian Ried

Sebastian Priaulx

Harry Tincknell Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'54.224 26.977 42 61 Louis Prette

Conrad Grunewald

Vincent Abril Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'54.316 27.069 43 86 Michael Wainwright

Riccardo Pera

Ben Barker Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'54.323 27.076 44 56 Brendan Iribe

Ollie Millroy

Ben Barnicoat Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'54.510 27.263 45 46 Matteo Cairoli

Mikkel Pedersen

Nicolas Leutwiler Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'54.533 27.286 46 79 Cooper MacNeil

Julien Andlauer

Thomas Merrill Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'54.912 27.665 47 99 Andrew Haryanto

Alessio Picariello

Martin Rump Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'55.076 27.829 48 59 Alexander West

Côme Ledogar

Marvin Klein Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.162 27.915 49 21 Simon Mann

Christoph Ulrich

Toni Vilander Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.308 28.061 50 55 Duncan Cameron

Matt Griffin

David Perel Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.617 28.370 51 75 Pierre Ehret

Christian Hook

Nicolas Varrone Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.672 28.425 52 66 Renger van der Zande

Mark Kvamme

Jason Hart Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.008 28.761 53 777 Satoshi Hoshino

Tomonobu Fujii

Charles Fagg Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'56.437 29.190 54 88 Fred Poordad

Max Root

Jan Heylen Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'56.516 29.269 55 33 Ben Keating

Henrique Chaves

Marco Sørensen Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'57.044 29.797 56 60 Claudio Schiavoni

Alessandro Balzan

Raffaele Giammaria Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 4'05.633 38.386 57 93 Michael Fassbender

Matthew Campbell

Zacharie Robichon Porsche 911 RSR LMGTE AM 4'07.907 40.660 58 80 Matteo Cressoni

Giancarlo Fisichella

Richard Heistand Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 4'23.223 55.976 59 10 Nico Müller

Ryan Cullen

Sebastien Bourdais Oreca 07 LMP2 60 13 Philippe Cimadomo

Mathias Beche

Tijmen van der Helm Oreca 07 LMP2 3.658 61 45 Steven Thomas

James Allen

Rene Binder Oreca 07 LMP2 62 71 Franck Dezoteux

Pierre Ragues

Gabriel Aubry Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM

