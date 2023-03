Cadillac #2, który będzie rywalizował przez cały sezon w Długodystansowych Mistrzostwach Świata FIA, będzie obsługiwany przez Chip Ganassi Racing, a prowadzony przez Earla Bambera, Alexa Lynna i Richarda Westbrooka.

Samochód nr 3, który zespół Chip Ganassi Racing wykorzystuje w mistrzostwach IMSA, poprowadzą Sebastien Bourdais i Renger van der Zande, a także sześciokrotny mistrz IndyCar Scott Dixon, który zdobył cztery zwycięstwa Rolex 24 Daytona (w tym jedno w nieistniejącej już klasie GTLM).

Podobnie jak w IMSA, zespół Action Express Racing będzie obsługiwał Cadillaca #311 wspieranego przez Whelen Engineering, a jego kierowcami będą Pipo Derani, Alexander Sims i Jack Aitken.

- Jesteśmy podekscytowani powrotem do 24-godzinnego wyścigu Le Mans z pełnym zespołem Cadillac Racing. W ciągu ostatnich 20 lat Cadillac zbudował dziedzictwo zwycięstw na torze i czujemy się zaszczyceni powrotem do Le Mans w tej ekscytującej, nowej erze wyścigów - powiedział Rory Harvey, globalny wiceprezes marki.

Laura Wontrop Klauser, menedżer programu wyścigów samochodów sportowych w General Motors, dodała:

- Cadillac jest podekscytowany kontynuacją swojej wyścigowej historii poprzez rywalizację z najlepszymi na arenie międzynarodowej, w jednym z najtrudniejszych wyścigów na świecie. Jesteśmy dumni, że reprezentujemy Stany Zjednoczone, a Cadillac V-Series.R jest wspaniałą kontynuacją naszego wyścigowego dziedzictwa.

5,5-litrowe hipersamochody V-Series.R, napędzane silnikiem V8, rozpoczęły swoją historię na torze w lipcu 2022 roku i przejechały ponad 20 tysięcy kilometrów. Podczas debiutu w Rolex 24 Daytona samochody Cadillaca zajęły trzecie, czwarte i piąte miejsce.

- Bycie częścią tego projektu od samego początku było czymś wyjątkowym. Rozpoczęliśmy tę podróż blisko dwa lata temu od testów w symulatorze. To była niesamowita podróż, a przygoda dopiero się zaczyna. To będzie niesamowite aż do Le Mans - powiedział Earl Bamber, dwukrotny zwycięzca Le Mans w Porsche 919.