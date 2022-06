Louis Deletraz, który przystąpił do bardzo zaciętej sesji z udziałem sześciu najlepszych samochodów LMP2 wyłonionych w środowych kwalifikacjach, wykazał się energiczną jazdą podczas czwartkowego Hyperpole. W swoim pierwszym stincie 25-letni Szwajcar utrzymywał się w czołówce dzięki stałym czasom okrążeń, a następnie w ostatnich minutach przystąpił do ataku.

Deletraz ostatecznie ustanowił trzeci czas w swoim ostatnim przejeździe, ale lekki wyjazd poza tor w ostatniej szykanie spowodował, że wynik został anulowany. Ostatecznie zapewnił ekipie piątą pozycję startową, pośród 27 zespołów w LMP2, do rozpoczynającego się jutro długodystansowego klasyka.

Tego dnia, w czwartek, odbyły się także dwa treningi, jeden wczesnym popołudniem, a drugi w nocy, podczas których Robert Kubica i Lorenzo Colombo również uzyskiwali dobre czasy. Trio Prema Orlen Team kontynuowało swój program i dostosowywało ustawienia samochodu do zmieniających się warunków na torze.

W piątek na La Sarthe będzie nieco ciszej. Natomiast uwaga zostanie skupiona na paradzie kierowców. Powracająca po dwóch latach nieobecności spowodowanej pandemią impreza, poprowadzi zawodników po południu wokół miasta Le Mans. Wszyscy będą zasiadali podczas tego wydarzenia klasycznych samochodach.

Sobota jest dniem wyścigu, a 24-godzinna rywalizacja rozpocznie się o godzinie 16:00 po krótkiej porannej rozgrzewce. Oreca LMP2 nr 9 stajni Prema Orlen Team wystartuje z dziesiątego miejsca w generalce.

- Było bardzo dobrze aż do ostatniego zakrętu - mówił Deletraz o decydującym kółku w sesji Hyperpole. Nie miałem nic do stracenia, bo w najgorszym wypadku mieliśmy szóste miejsce. Przejechałem dobre okrążenie, ale w ostatnim zakręcie zblokowałem koło, więc nie udało mi się go ukończyć. Mimo to walczyliśmy o czołową trójkę i choć do pole position mieliśmy daleko, byliśmy konkurencyjni i zajmujemy dobrą pozycję na starcie do wyścigu. Dziękuję zespołowi za wielki wysiłek, nie mogę doczekać się naszych pierwszych wspólnych 24 godzin.

Polecane video: