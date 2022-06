W 90. edycji legendarnego wyścigu triumfowała Toyota GR010 Hybrid z numerem 8, którą prowadzili Sébastien Buemi, Brendon Hartley i Ryo Hirakawa.

Zwycięskie trio pokonało aż 380 okrążeń toru La Sarthe, wyprzedzając o nieco ponad dwie minuty Toyotę GR010 HYBRID z numerem 7, w której za kierownicą zmieniali się Mike Conway, Kamui Kobayashi i José María López. Auta zespołu Toyota Gazoo Racing okazały się bezkonkurencyjne, zmieniając się na prowadzeniu kilkukrotnie w pierwszych 16 godzinach wyścigu. Drobna usterka auta numer 7 na 256 okrążeniu, która wymusiła reset systemu i nadprogramowy zjazd do mechaników, sprawiła, że trio Buemi, Hartley i Hirakawa osiągnęło znaczną przewagę, której nie oddało już do końca.

Było to piąte z rzędu zwycięstwo zespołu Toyota Gazoo Racing w Le Mans, a po raz czwarty dwa auta Toyoty zajęły dwie najwyższe lokaty. Buemi jest pierwszym Szwajcarem, który triumfował czterokrotnie, Hartley z trzema wygranymi jest najbardziej utytułowanym Nowozelandczykiem. Dla Hirakawy, który w tym roku zadebiutował za kierownicą auta klasy Hypercar, to pierwsza wygrana. Jest piątym Japończykiem, który stanął na najwyższym stopniu podium.

- Ciężko to opisać, ale czuje się po prostu wspaniale. To niesamowite, że byliśmy w stanie wygrać w pierwszym starcie Ryo w naszej załodze. Wykonał kawał świetnej roboty, ogromne gratulacje dla niego. Cały zespół wykonał fantastyczną pracę. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Pojechaliśmy bezbłędny wyścig - cieszył się Buemi.

- To wielki zaszczyt, że moje nazwisko znalazło się na liście zwycięzców Le Mans obok takich legend motorsportu. Rywalizacja z autem numer 7 była zacięta, dlatego cieszę się, że auta Toyoty zajęły dwie najwyższe lokaty. Dziękuję Sébastienowi i Brendonowi za mnóstwo wskazówek, a zespołowi za idealną strategię, szybkie pitstopy i wyścig bez problemów - powiedział Hirakawa.

Dzięki zwycięstwu i drugiemu miejscu w Le Mans 24h zespół Toyota Gazoo Racing awansował na pierwszą lokatę w klasyfikacji generalnej w mistrzostwach świata w wyścigach długodystansowych. Nad ekipą Alpine ma 22 punkty przewagi. W klasyfikacji kierowców sytuacja jest o wiele bardziej zacięta - załoga auta numer 8 ma trzy punkty przewagi nad kierowcami Alpine, a trzecie miejsce, z 20 punktami straty, zajmuje załoga Toyoty z numerem 7.

Kolejna runda WEC już 10 lipca na torze w Monzy, gdzie odbędzie się wyścig sześciogodzinny.

