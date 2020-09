Ginetta wycofana z Le Mans

Kierowcami Ginetty mieli być Chris Dyson, Mike Simpson i Guy Smith. Zespół Lawrence'a Tomlinsona wytłumaczył absencję problemami związanymi z COVID-19. W związku z koniecznością kwarantanny po powrocie z Francji, fabryka Ginetty musiałaby zostać zamknięta na co najmniej cztery tygodnie, a to wpłynęłoby na program marki w brytyjskich wyścigach.

Klasa LMP1 w 24 Heures skurczyła się do pięciu samochodów. W LMP2 Juan Pablo Montoya zastąpił Memo Rojasa w DragonSpeed. W GTE Am Max van Splunteren dołączył do Horsta Felbermayra juniora i Michele Beretty w obsadzie Porsche Proton Competition. Julien Pigot zajął miejsce Hugo de Sadeleera w Porsche Dempsey-Proton Racing.