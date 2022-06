Faworytem klasy hipersamochodów oraz „generalki” 90. edycji legendarnego wyścigu jest Toyota. Jednak zespół japońskiego producenta przyhamowywany jest regulaminem. Właśnie w Balance of Performance oraz poprawkach swojego własnego samochodu, Jim Glickenhaus upatruje szans na udany występ w 24 godzinach Le Mans.

- Dlaczego mielibyśmy nie ruszać do wyścigu z wiarą w zwycięstwo? - stwierdził Glickenhaus w rozmowie z Motorsport.com. - Właśnie dlatego się ścigasz, a my łatwo się nie poddajemy.

- Gdyby podchodzić do tego jak bukmacher, patrząc na Glickenhausa i Toyotę można spytać czemu ktoś, kto buduje tyle samo samochodów w dwa lata co ten drugi w pięć minut, miałby mieć szansę. Jednak teraz mamy uczciwy Balance of Performance. O to właśnie zawsze prosiłem.

Glickenhaus swoje zadowolenie poparł wynikami niedzielnych testów. Romain Dumas, członek załogi auta numer 708, osiągnął drugi czas, nieco ponad 0,2 s za najlepszą Toyotą. Podkreślił również, który obszar BoP był najważniejszy - to progi prędkości przy których Toyota GR010 Hybrid może uruchomić system hybrydowy napędzający przednią oś. Granica została przesunięta ze 120 km/h na suchej nawierzchni i 150 km/h na mokrej do 190 km/h niezależnie od warunków na torze.

- Nie mówiłem, że chcę 190 km/h. Zaznaczałem jednak, że posiadanie samochodu napędzanego na cztery koła nie powinno dawać ogromnej przewagi.

- Mam wiele szacunku do działań Automobile Club de l'Ouest oraz FIA. Porównali i sprawdzili wszystkie dane i przygotowali coś, co wierzę, że jest sprawiedliwym BoP.

Optymizm Glickenhausa zwiększają również ulepszenia przygotowane do 007 LMH we włoskim Podium Advanced Technologies.

- Chłopaki z Podium wykonali niesamowitą pracę optymalizując nasz samochód.

W Glickenhausie opatrzonym numerem 708 zmieniać się będą: Romain Dumas, Olivier Pla i Pipo Derani. „Bliźniakiem” z numerem 709 pojadą: Ryan Briscoe, Richard Westbrook i Franck Mailleux.

Pierwszy trening przed 24 godzinami Le Mans ruszy w środę o godzinie 14.

