Kubica w sezonie 2021 kontynuuje współpracę z Alfą Romeo Racing Orlen, jako kierowca testowy i rezerwowy. Polak staje też przed nowym wyzwaniem. Będzie rywalizował w European Le Mans Series. W Team WRT jego kolegami zespołowymi są Louis Delétraz i Yifei Ye. Orecą 07 kategorii LMP2 wystartują również w sierpniowej, 89 edycji 24h Le Mans.

- Pewnie był skłamał mówiąc, że start w Le Mans to spełnienie marzeń - powiedział Robert Kubica. - Kiedy byłem dzieckiem nie marzyłem o udziale w Le Mans. Stanowi to jednak duże wzywanie, aktualnie jedno z największych w sportach motorowych, zarówno z punktu widzenia kierowcy, jak i zespołu.

- Wyścigi wytrzymałościowe oprócz Le Mans też są fajne… ale tym szczególnym jest jednak Le Mans, co sprawia, że jest tak wyjątkowe - dodał. - Nigdy nie byłem na tym wyścigu i nie wiem czego oczekiwać, ale oglądałem go i to wyjątkowe miejsce.

- Dla wszystkich członków zespołu uczestniczenie w tych historycznych zawodach jest wielkim dniem. Każdy, kto pierwszy raz weźmie udział w Le Mans, będzie pamiętał ten dzień do końca życia - podsumował.

Robert Kubica, Louis Delétraz i Yifei Ye sa w tym tygodniu na Circuit de Barcelona-Catalunya uczestnicząc w testach Goodyeara, sesji zarówno dla ekip ELMS i WEC.

Team WRT w Le Mans wystawi dwa prorotypy Oreca 07. Tym oznaczonym numerem 31 pojadą Robin Frijns, Ferdinand Habsburg i Charles Milesi, którzy zaliczą pełny sezon FIA WEC 2021.