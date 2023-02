Słynny wyścig obchodzi w tym roku swoje setne urodziny. Do jego 91. edycji zgłoszono łącznie 62 samochody.

W królewskiej klasie Hypercar zebrało się aż 16 załóg, o 3 więcej niż zapisało się do pełnego sezonu World Endurance Championship. Na Circuit de la Sarthe powalczą trzy Cadillaki, Vanwall, cztery Porsche 963, dwie Toyoty GR010 Hybrid, oraz po dwa Ferrari 499P, Peugeoty 9X8 oraz Glickenhausy 007.

W klasie LMP2 ścigać się będą 24 Oreki-07 Gibson. Z numerem 41 pojadą Robert Kubica, Louis Deletraz i Rui Andrade (wstępna lista zgłoszeń wymienia tylko tego ostatniego) - reprezentanci Orlen Team WRT. Dla Polaka będzie to trzeci występ w 24 godzinach Le Mans. Podczas debiutu w 2021 roku jednego okrążenia zabrakło Kubicy, Deletrazowi i Yifei’owi Ye do zwycięstwa w LMP2. Oreca zatrzymała się z powodu usterki. W kolejnym starcie - wraz z Premą - Kubica, Deletraz i Lorenzo Colombo zajęli drugie miejsce w klasie.

Na starcie nie zabraknie również polskiego zespołu Inter Europol Competition. Popularni „Piekarze” wystawią dwa samochody. W Orece opatrzonej numerem 34 zmieniać się będą Jakub Śmiechowski, Albert Costa i Fabio Scherer. W bliźniaczym samochodzie (#32) pojedzie Charles Crews, a nazwiska jego partnerów ogłoszone zostaną w późniejszym terminie.

Stawkę wyścigu uzupełniają 24 auta GTE, zgromadzone w klasie Am, oraz zmodyfikowany do potrzeb klasy innowacyjnej Chevrolet Camaro ZL1 rodem z Nascar. Na liście rezerwowej widnieje dziesięć załóg, większość w GTE Am.

91. edycja 24 godzin Le Mans ruszy w sobotę 10 czerwca. Triumfu w klasyfikacji generalnej bronić będzie Toyota #8 z Sebastienem Buemim, Brendonem Hartleyem i Ryo Hirakawą.

Wstępna lista zgłoszeń

