Team WRT wystawia we francuskim klasyku dwa prototypy LMP2, startujące w sezonie 2021 w równoległych programach w FIA WEC i przy współpracy z PKN Orlen w European Le Mans Series.

W tym pierwszym będą zmieniali się Robin Frijns, Charles Milesi i Ferdinand Habsburg, w drugim oznaczonym numerem 41 pojadą Robert Kubica, Louis Delletraz i Yfei Ye.

- Le Mans to najważniejszy wyścig wytrzymałościowy i jeden z najbardziej historycznych torów. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę wziąć udział w tym wydarzeniu, podczas którego jestem pewien, że będzie wiele nowych rzeczy i nowych wyzwań - powiedział Robert Kubica. - Musimy z respektem podejść do tych zawodów, unikać błędów i jechać najlepiej jak potrafimy. Z pewnością pojawią się trudne sytuacje i ważne będzie minimalizowanie ryzyka oraz trzymanie się z dala od zdarzeń, które mogą nas postawić w trudnym położeniu na torze i poza nim.

- To będzie stresujące, wymagało dużo energii i wysiłku, ale bardzo cieszę się, że tu jestem i mam nadzieję, że po raz pierwszy ukończę wyścig 24 godzinny - dodał. - W swojej karierze zaliczyłem tylko dwa, ale nie zobaczyłem mety. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej.

- Nie mogę się doczekać tego wyścigu - przyznał Louis Deletraz. - Dla nas jest poza mistrzostwami ELMS, ale chcemy dobrze wypaść dla zespołu. To bardzo szybki tor, dość trudny, kluczowa jest też strategia. Na testach zebraliśmy sporo danych, które będą przydatne. To będzie długi tydzień aż do niedzieli, więc zachowajmy pokorę i wszyscy razem staramy się pracować jak najlepiej.

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że jestem w Le Mans, mieszkałem tu pięć lat, kiedy zaczynałem swoją karierę w samochodach jednomiejscowych, ale nigdy nie ścigałem się na tym dużym torze, który jest bardzo szybki - powiedział Yifei Ye. - Mieliśmy dobry dzień testów, wypróbowaliśmy wiele rzeczy. Samochód wydaje się być konkurencyjny. Mimo to czeka nas bardzo długi wyścig i musimy zachować pokorę oraz koncentrację.

Harmonogram 24 godzin Le Mans 2021

Środa, 18 sierpnia

14:00 - 17:00 Pierwszy trening

19:00 - 20:00 Kwalifikacje

22:00 - 00:00 Drugi trening

Czwartek, 19 sierpnia

14:00 - 17:00 Trzeci trening

21:00 - 21:30 Kwalifikacje Hyperpole

22:00 - 00:00 Czwarty trening

Sobota, 21 sierpnia

11:30 - 11:45 Warm-up

16:00 Start wyścigu

Niedziela, 22 sierpnia

16:00 Meta wyścigu