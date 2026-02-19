Lista z Polakami
Automobile Club de l’Ouest opublikowało prowizoryczną listę zgłoszeń do 94. edycji wyścigu 24 godziny Le Mans.
#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Yifei Ye, Philip Hanson
Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt
W tegorocznej edycji 24-godzinnego wyścigu na starcie pojawią się 62 samochody. Zmniejszyła się jednak liczba ekip w klasie Hypercar, co spowodowane jest wycofaniem się zespołu Porsche. Na starcie 10 czerwca zobaczymy 18 Hypercarów, o trzy mniej niż w zeszłym roku.
Kolejnym nieobecnym w tegorocznym Le Mans będzie zespół Action Express Racing, który ścigał się w La Sarthe od wprowadzenia przepisów LMDh w 2023 roku.
Odejście ekip Porsche i AXR zostanie częściowo zrekompensowane pojawieniem się marki Hyundaia, Genesis, która wystawi w pełnym cyklu WEC dwa samochody GMR001 LMDh bazujące na Orece.
Ostatecznie stawkę Hypercar na starcie będzie reprezentować ośmiu producentów: Aston Martin, Toyota, Cadillac, BMW, Genesis, Ferrari, Alpine i Peugeot.
Ferrari przystąpi do Le Mans po trzech zwycięstwach z rzędu. Nas cieszy obecność ubiegłorocznych zwycięzców, zespołu AF Corse w składzie, Yifei Ye, Robert Kubica i Phillip Hanson. Z kolei Toyota zadebiutuje ze swoim zmodernizowanym zimą TR001 Hybrid. Po decyzji o wycofaniu się z WEC pod koniec sezonu, do swojego ostatniego Le Mans przygotowuje się Alpine.
W drugiej dywizji prototypów wystartuje łącznie 19 samochodów LMP2, w tym 10 w podkategorii Pro-Am, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z rokiem 2025.
Zwycięski team Inter Europol wystawi znaną Orecę 07-Gibson. Poprowadzą ją, Jakub Śmiechowski, Tom Dillmann i Nick Yelloly.
Większość zespołów LMP2 nie ogłosiła jednak pełnego składu kierowców, ale ujawniono, że nowy nabytek McLaren Hypercar, Mikkel Jensen, poprowadzi obok Rasmusa Lindha i Gregoire'a Saucy'ego Orecę #22 zespołu United Autosports.
Inter Europol Competition
Autor zdjęcia: Inter Europol Competition
Liczba zgłoszeń do LMGT3 wzrosła z 24 do 25 dzięki dodaniu trzeciego Astona Martina Vantage GT3. Dwa Astony Martiny Heart of Racing zgłoszone na cały sezon WEC zostaną wzmocnione kolejnym Vantage'em, startującego pod szyldem Racing Spirit of Leman.
Do La Sarthe jako lider LMGT3 pojedzie jednak Porsche, niepokonane od wprowadzenia tej klasy w Le Mans w 2024 roku.
Kessel Racing rozszerzy swój skład o drugie Ferrari 296 GT3 Evo, skutecznie zastępując Ziggo Sport Tempesta w składzie włoskiej marki. Tymczasem udział Corvette w Le Mans będzie prowadzony przez Autosport Oreya Fidaniego, utworzoną niedawno przy wsparciu AWA.
W sumie klasę LMGT3 będzie reprezentować dziewięciu producentów: Corvette, McLaren, Ferrari, Aston Martin, BMW, Mercedes, Ford, Lexus i Ferrari.
Spośród nich tylko BMW, Ford i Lexus będą kontynuować swoje standardowe dwusamochodowe składy z WEC, podczas gdy pozostali producenci rozszerzą na Le Mans liczbę kierowców.
Na liście rezerwowej znajduje się dziewięć samochodów. Pięć LMP2 i cztery LMGT3.
