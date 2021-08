Kubica w tym tygodniu po raz pierwszy wystartuje we francuskim klasyku wytrzymałościowym, w barwach zespołu WRT.

Po sezonie 2020 spędzonym w DTM, w tym roku Polak bierze udział w European Le Mans Series. Jego partnerami w ekipie wystawiającej prototyp LMP2 są Louis Deletraz i Yifei Ye. W programie znalazło się również 24H Le Mans.

W Le Mans drugą Orecą 07 zespołu WRT pojadą rywalizujący w WEC Robin Frijns, Charles Milesi, Ferdinand Habsburg.

Rozmawiając z MotorsportWeek.com podczas dnia testowego przed Le Mans, Kubica wyjaśnił, że dłuższy format wyścigów wytrzymałościowych to zupełnie inny świat w porównaniu do wyścigów grand prix.

- Wszystko jest inne - powiedział Robert Kubica. -To tak jakby porównywać biegaczy biorących udział w sprintach do maratończyków. Oni nawet nie wyglądają tak samo, ponieważ jeśli jesteś sprinterem, musisz mieć nawet inną budowę ciała niż maratończyk.

- Koniec końców to jest niby ten sam sport, ale są spore różnice i podejście jest inne - kontynuował Polak mający na koncie 97 startów w Formule 1. - Podobnie jest w jeżdżeniu samochodem. Chodzi o wyciągnięcie maksimum z pakietu, którym się dysponuje, ale ponieważ są to wyścigi wytrzymałościowe, musisz minimalizować ryzyko.

- Trzeba myśleć o wszystkim, wiele rzeczy może się wydarzyć i wydarzy się podczas wyścigu - dodał. - Zarówno ja, jak i zespół jesteśmy tego świadomi. Więc tak, zdecydowanie jest dużo więcej różnic niż podobieństw.

Mając stosunkowo niewielkie doświadczenie w wyścigach dłuższych niż czterogodzinne imprezy w European Le Mans Series, Kubica pozostaje realistą co do wyzwań, które przed nim stoją.

- Celem będzie przede wszystkim ukończenie wyścigu - powiedział. - Po drugie, priorytetem będzie ukończenie go bez większych problemów technicznych, sportowych czy związanych z prowadzeniem auta.

- To są kluczowe punkty, a dopiero potem możemy skupić się na pojechaniu jak najlepszego wyścigu, zawsze z szacunkiem dla wydarzenia i respektem dla toru, ponieważ wyzwanie jest ogromne, a wydarzenie nie jest łatwe.

- Jedyne czego nam brakuje, to doświadczenie w tej imprezie. Jesteśmy stosunkowo młodzi w wyścigach wytrzymałościowych. W tym roku wystartowałem w 24 godzinach Daytony, ale musieliśmy wycofać się po upływie półtorej godziny. Dlatego nigdy nie doświadczyłem pełnego tygodnia 24-godzinnego wyścigu.

- To na pewno coś, co jest zupełnie inne od tego, do czego jestem przyzwyczajony. Jak już mówiłem, musimy skupić się na sobie tak bardzo, jak to tylko możliwe. Potem zobaczymy, czy jesteśmy w stanie wykonać dobrą, poprawną pracę.

- Jeśli uda się, już to będzie dobrym osiągnięcie, a potem oczywiście ważny będzie końcowy wynik. Najważniejsze jednak, abyśmy było zadowoleni ze swojej roboty.

Podczas kariery w Formule 1 nigdy nie myślał o starcie w Le Mans. Dopiero po objęciu roli kierowcy testowego i rezerwowego w Alfie Romeo Racing Orlen zaczął poważniej przyglądać się temu wydarzeniu.

- Szczerze mówiąc dopiero niedawno wziąłem to pod uwagę, ponieważ skupiałem się na wyścigach sprinterskich. Oczywiście Le Mans przyciąga duże zainteresowanie. Jest najważniejszym wyścigiem wytrzymałościowym na całym świecie. Zawsze miałem duży szacunek dla tego wydarzenia. Jednak ścigając się w sprinterskich zawodach lub w F1, nie jest tak, że myślisz o zaliczeniu Le Mans. Natomiast już po zakończeniu rywalizacji w Formule 1, przy odpowiednim podejściu, chcesz to zrobić - zakończył.

Galeria zdjęć: Testy przed 24H Le Mans

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 of Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 1 / 5 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Deletraz, Yifei Ye 2 / 5 Autor zdjęcia: Eric Le Galliot #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2, Robert Kubica, Louis Deletraz, Yifei Ye 3 / 5 Autor zdjęcia: Eric Le Galliot #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 of Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 4 / 5 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #41 Team WRT Oreca 07 - Gibson LMP2 of Robert Kubica, Louis Delétraz, Yifei Ye 5 / 5 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt