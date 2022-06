Partner Kubicy o kultowym miejscu w Le Mans

Prosta Mulsanne, licząca 5,8 km, to fragment jednej z dróg publicznych wykorzystywanych podczas wyścigu 24h Le Mans. Na tym legendarnym odcinku kierowcy hipersamochodów osiągają prędkość prawie 340 km/h, pomiędzy dwoma barierami oddalonymi od siebie o sześć, siedem metrów.

Niebezpieczeństwo jest namacalne o czym mówi Louis Deletraz, partner Roberta Kubicy z zespołu Prema Orlen Team.

- Na prostej Mulsanne asfalt nie jest gładki. Samochodem rzuca od prawej do lewej strony drogi. Do tego na jego zachowanie wpływa prędkość wiatru. Są to szczegóły, których nie widać w telewizji, a które musimy brać pod uwagę - powiedział Deletraz.

Debiutanci zapamiętują swój pierwszy raz na Mulsanne do końca życia.

- Pierwszy raz pokonywałem to miejsce w 2019 roku zasiadając w prototypie Rebellion Racing R13-Gibson i szybko rozpędziłem się do 350 km/h. Zadałem sobie pytanie, co ja tam w ogóle robię. Naprawdę wywarło to na mnie ogromne wrażenie - kontynuował Szwajcar.

Sekcja ta stanowi najłatwiejszy odcinek toru do wyprzedzania wolniejszych samochodów. Różnica prędkości w stosunku do maszyn LMGTE zazwyczaj ułatwia życie kierowcom klasy Hypercar i LMP2. Natomiast osiągane prędkości na długo pozostają w pamięci zawodników.

- Po moim pierwszym 24-godzinnym wyścigu, kiedy wróciłem do Formuły 2, czułem, że się wlokę, podążając 300 km/h - dodał Deletraz. - Kiedy jechałem do domu autostradą, miałem wrażenie, że wszystko dzieje się w zwolnionych tempie. W wolniejszych miejscach naprawdę miałem wrażenie, jakbym mógł wysiąść z auta w trakcie jazdy i przejść się obok niego.

To właśnie na prostej Mulsanne doszło do niezwykłego wyczynu w historii wyścigów. 11 czerwca 1988 roku prototyp WM P88 wyposażony w silnik Peugeota osiągnął tu prędkość 405 km/h.

