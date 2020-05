Peugeot 908 HDI FAP na sprzedaż

Prototyp jest obecnie własnością Ascott Collection, firmy specjalizującej się w sprzedaży sportowych samochodów z niebanalną historią. Cena za 908 nie jest podana do publicznej wiadomości.

Oferowany egzemplarz nosi oznaczenie 908-07 i pochodzi z sezonu 2011. Został użyty tylko w jednym wyścigu. Sébastien Bourdais i Anthony Davidson poprowadzili go do zwycięstwa w 6 godzin Zhuhai. Chociaż w Chinach rozgrywana była ostatnia runda sezonu, a od 2012 roku ruszały nowo utworzone rozgrywki FIA WEC, Peugeot wysłał do Państwa Środka dwa nowe samochody.

Wystawiony na sprzedaż Peugeot napędzany jest silnikiem wysokoprężnym V8 o mocy 550 koni mechanicznych. W październiku 2017 roku sportowy oddział marki dokonał gruntownego przeglądu jednostki napędowej. Od tamtego czasu samochód nie był uruchamiany, a oferowany jest z dużą liczbą części zamiennych.