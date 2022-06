Po emocjach związanych z kwalifikacjami przyszła pora na pierwsze nocne zajęcia w trakcie tygodnia z 90. edycją legendarnego wyścigu. W departamencie Sarthe było pogodnie. Słupek rtęci zatrzymał się na 16 stopniach. Nawierzchnia toru po gorącym dniu schłodziła się do 21 stopni.

Początek dwugodzinnej sesji to licytacja najlepszych czasów między faworyzowaną Toyotą a mającą spore nadzieje ekipą Glickenhausa. Pierwszy czas do pobicia - 3.32,151 - wyznaczył Romain Dumas w 007 LMH z numerem 708. Toyota z numerem 8 odpowiedziała rękami Brendona Hartleya, który najpierw wykręcił 3.30,045, a chwilę później poprawił się na 3.29,248. Dumas jednak nie pozostał dłużny i o „dychę” zszedł poniżej 3.29. Do gry weszła również „siódemka” z Mike’iem Conwayem na pokładzie. Amerykanin uzyskał 3.29,748.

Ścisła czołówka pozostała niezmieniona do końca zajęć. Na czwartym miejscu sklasyfikowano Glickenhausa z #709 i Francka Mailleuxa. Piątkę generalki oraz hipersamochodów zamknęła ekipa Alpine. Autorem najlepszego czasu był Matthieu Vaxiviere.

W Prema Orlen Team jako pierwszy do treningu przystąpił Lorenzo Colombo. Po niespełna dwudziestu minutach przekazał Orecę Robertowi Kubicy. Pół godziny później Polak dołączył do czołówki LMP2 czasem 3.33,559. Strata do liderującego WRT i Rene Rasta wynosiła nieco ponad 0,4 s. Kubica spędził za kierownicą łącznie 32,5 minuty i oddał samochód Louisowi Deletrazowi. Po nim Orecą ponownie zaopiekował się Colombo, ale ani Szwajcar, ani Włoch nie zdołali pobić czasu krakowianina.

Również i w LMP2 nie doszło do poważnych roszad, chociaż w końcowych sekundach błysnął Dries Vanthoor i wprowadził załogę Team WRT numer 32 do trójki. Bezpośrednio za Rastem znalazł się Filipe Albuquerque z #23United Autosports [+263 s]. Między Vanthoorem [+0,280 s] i Kubicą zmieścił się jeszcze Ricky Taylor z Cool Racing [+0,354 s].

Spokojną noc w Sarthe w połowie sesji przerwały problemy samochodu #43 z Inter Europol Competition. W Orece doszło do uszkodzenia zawieszenia i auto zatrzymało się na prostej startowej. W oczekiwaniu na holownik wprowadzono slow zone. Pomimo swoich skróconych zajęć, #43 uplasował się wyżej niż koledzy z #34. Fabio Scherer dał czternasty rezultat [+1,674 s] w LMP2. Alex Brundle osiągnął szesnasty wynik [+1,838 s].

Nicky Catsburg z Corvette Racing o 0,177 s pokonał Frederica Makowieckiego z Porsche GT Team w GTE Pro. Z kolei w Am dublet Porsche - Mikkel Pedersen z Team Project 1 wyprzedził Jana Heylena z Dempsey Proton Racing [+0,1 s].

24h Le Mans - drugi trening:

Poz. Nr Załoga Samóchód Czas Strata 1 708 Olivier Pla

Romain Dumas

Pipo Derani Glickenhaus/Pipo 3'28.900 2 7 Mike Conway

Kamui Kobayashi

José María López Toyota 3'29.164 0.264 3 8 Sébastien Buemi

Brendon Hartley

Ryo Hirakawa Toyota 3'29.248 0.348 4 709 Ryan Briscoe

R.Westbrook

Franck Mailleux Glickenhaus/Pipo 3'31.440 2.540 5 36 André Negrão

Nicolas Lapierre

M.Vaxivière Alpine/Gibson 3'32.592 3.692 6 31 Sean Gelael

Robin Frijns

René Rast ORECA/Gibson 3'33.119 4.219 7 22 Phil Hanson

F.Albuquerque

Will Owen ORECA/Gibson 3'33.382 4.482 8 32 Rolf Ineichen

Mirko Bortolotti

Dries Vanthoor ORECA/Gibson 3'33.399 4.499 9 37 Yifei Ye

Ricky Taylor

Niklas Krütten ORECA/Gibson 3'33.473 4.573 10 9 Robert Kubica

Louis Delétraz

Lorenzo Colombo ORECA/Gibson 3'33.559 4.659 11 41 Rui Andrade

F.Habsburg

Norman Nato ORECA/Gibson 3'33.641 4.741 12 1 Lilou Wadoux

Sébastien Ogier

Charles Milesi ORECA/Gibson 3'33.692 4.792 13 47 Sophia Flörsch

John Falb

Jack Aitken ORECA/Gibson 3'33.785 4.885 14 48 Paul Lafargue

Paul-Loup Chatin

Patrick Pilet ORECA/Gibson 3'34.115 5.215 15 13 P.Cimadomo

Mathias Beche

T.van der Helm ORECA/Gibson 3'34.270 5.370 16 24 Rodrigo Sales

Matthew Bell

Ben Hanley ORECA/Gibson 3'34.589 5.689 17 5 Dane Cameron

Emmanuel Collard

Felipe Nasr ORECA/Gibson 3'34.645 5.745 18 38 Roberto González

A.F.da Costa

Will Stevens ORECA/Gibson 3'34.773 5.873 19 43 David H.Hansson

Fabio Scherer

P.Fittipaldi ORECA/Gibson 3'34.793 5.893 20 44 Miro Konopka

Bent Viscaal

Tristan Vautier ORECA/Gibson 3'34.804 5.904 21 34 J.Smiechowski

Alex Brundle

E.Gutiérrez ORECA/Gibson 3'34.957 6.057 22 65 Julien Canal

Nicolas Jamin

Job van Uitert ORECA/Gibson 3'34.971 6.071 23 3 Laurents Hörr

Jean Glorieux

A.Cougnaud ORECA/Gibson 3'35.133 6.233 24 83 François Perrodo

Nicklas Nielsen

Alessio Rovera ORECA/Gibson 3'35.313 6.413 25 28 Oliver Rasmussen

Ed Jones

J.Aberdein ORECA/Gibson 3'35.314 6.414 26 23 Alex Lynn

Oliver Jarvis

Josh Pierson ORECA/Gibson 3'35.362 6.462 27 30 Richard Bradley

Memo Rojas

Reshad De Gerus ORECA/Gibson 3'35.383 6.483 28 10 Nico Müller

Ryan Cullen

S.Bourdais ORECA/Gibson 3'35.711 6.811 29 35 J-B.Lahaye

Matthieu Lahaye

François Heriau ORECA/Gibson 3'37.960 9.060 30 39 Eric Trouillet

Sebastien Page

David Droux ORECA/Gibson 3'39.269 10.369 31 27 C.Crespo

Michael Jensen

Steven Palette Ligier/Gibson 3'40.964 12.064 32 63 Antonio García

Jordan Taylor

Nicky Catsburg Chevrolet 3'53.492 24.592 33 91 Gianmaria Bruni

Richard Lietz

F.Makowiecki Porsche 3'53.669 24.769 34 64 Nick Tandy

Tommy Milner

Alexander Sims Chevrolet 3'53.699 24.799 35 74 Felipe Fraga

Sam Bird

S.van Gisbergen Ferrari 3'54.019 25.119 36 92 M.Christensen

Kévin Estre

Laurens Vanthoor Porsche 3'54.158 25.258 37 52 Miguel Molina

Antonio Fuoco

Davide Rigon Ferrari 3'54.925 26.025 38 51 A.P.Guidi

James Calado

Daniel Serra Ferrari 3'55.143 26.243 39 46 Matteo Cairoli

M.O.Pedersen

Niki Leutwiler Porsche 3'55.629 26.729 40 88 Fred Poordad

Maxwell Root

Jan Heylen Porsche 3'55.729 26.829 41 98 Paul Dalla Lana

Nicki Thiim

David Pittard Aston Martin 3'55.941 27.041 42 85 Rahel Frey

Michelle Gatting

Sarah Bovy Ferrari 3'55.999 27.099 43 777 Satoshi Hoshino

Tomonobu Fujii

Charlie Fagg Aston Martin 3'56.035 27.135 44 54 Thomas Flohr

F.Castellacci

Nick Cassidy Ferrari 3'56.108 27.208 45 56 Brendan Iribe

Ollie Millroy

Ben Barnicoat Porsche 3'56.151 27.251 46 77 Christian Ried

Seb Priaulx

Harry Tincknell Porsche 3'56.257 27.357 47 60 C.Schiavoni

A.Balzan

R.Giammaria Ferrari 3'56.470 27.570 48 57 Takeshi Kimura

Mikkel Jensen

F.Schandorff Ferrari 3'56.505 27.605 49 99 Andrew Haryanto

A.Picariello

Martin Rump Porsche 3'56.536 27.636 50 80 Matteo Cressoni

G.Fisichella

Richard Heistand Ferrari 3'56.560 27.660 51 33 Ben Keating

H.Chaves Jr.

Marco Sørensen Aston Martin 3'56.637 27.737 52 21 Simon Mann

Christoph Ulrich

Toni Vilander Ferrari 3'56.679 27.779 53 79 Cooper MacNeil

Julien Andlauer

Thomas Merrill Porsche 3'56.780 27.880 54 75 Pierre Ehret

Christian Hook

Nicolás Varrone Ferrari 3'56.935 28.035 55 55 Duncan Cameron

Matt Griffin

David Perel Ferrari 3'57.165 28.265 56 71 Franck Dezoteux

Pierre Ragues

Gabriel Aubry Ferrari 3'57.456 28.556 57 86 Mike Wainwright

Ben Barker

Riccardo Pera Porsche 3'57.640 28.740 58 61 Louis Prette Jr.

Conrad Grunewald

Vincent Abril Ferrari 3'57.652 28.752 59 59 Alexander West

Côme Ledogar

Marvin Klein Ferrari 3'57.961 29.061 60 66 R.van der Zande

Mark Kvamme

Jason Hart Ferrari 4'00.566 31.666 61 45 Steven Thomas

James Allen

Rene Binder ORECA/Gibson - - 62 93 M.Fassbender

Matt Campbell

Z.Robichon Porsche - -

#9 Prema Orlen Team Oreca 07 Gibson LMP2 of Robert Kubica, Louis Deletraz, Lorenzo Colombo Photo by: JEP / Motorsport Images

więcej wkrótce...