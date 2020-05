Pogoda będzie sprzyjać

Głównym powodem poprawy rezultatów ma być pogoda i zdecydowanie niższe temperatury notowane we Francji we wrześniu z tymi, które termometry wskazują w czerwcu. Crawley uważa, że nawet dłuższy czas jazdy po zmroku nie zniweluje korzyści związanych z temperaturami.

- Temperatura we wrześniu może być inna niż w czerwcu, niezależnie od tego, czy będzie to jednocyfrowa zmiana, czy różnica blisko 30 stopni Celsjusza. Możemy oczekiwać, że zobaczymy niższe temperatury i dłuższe okresy jazdy w nocy. Myślę, że należy spodziewać się jednego z szybszych, jak nie najszybszego wyścigu w najnowszej historii, ponieważ zazwyczaj przy niższych temperaturach zespoły i kierowcy mogą postawić na balans auta, przy którym można użyć bardziej miękkiej mieszanki opon - mówił w oficjalnym podcaście FIA WEC.

- Przy niższych temperaturach możesz zbliżyć się do absolutnego maksimum opony i potencjalnie możesz mieć mniej i krótsze postoje. Nie będzie konieczna wymiana kół tak często, jak zwykle i oczywiście przy użyciu bardziej miękkiej mieszanki. Spodziewam się większych prędkości. Wrześniowe Le Mans może być bardzo szybkie - dodał.

Rekord 24-godzinnego wyścigu należy do zespołu Audi Sport Nirth America. Mike Rockenfeller, Timo Bernhard i Romain Dumas w 2010 roku za kierownicą Audi R15 TDI plus przejechali 397 okrążeń, co przełożyło się na 5410,71 km. W 2015 roku Nico Hulkenberg, Earl Bamber i Nick Tandy w Porsche 919 Hybrid 395 razy przecinali linię mety, co dało 5383,46 km.