Polski zespół gotowy na wyścig Le Mans

Inter Europol Competiton jest już na końcowym etapie przygotowań do słynnego wyścigu, który odbędzie się w dniach (21-22 sierpnia) na Circuit de la Sarthe.

W tym roku wystartują w składzie Jakub Śmiechowski, Alex Brundle i Renger van der Zande.

Dla Jakuba Śmiechowskiego oraz dla Inter Europol Competiton będzie to już trzeci start w Le Mans. Do poprawienia pozostaje 16 miejsce w LMP2 z 2019 roku. W zeszłym roku zajęli siedemnaste miejsce w LMP2, napotykając sporo problemów technicznych z Ligierem JS P217.

W obecnym sezonie postawili na sprawdzoną Orecę 07 LMP2 w mistrzostwach świata Endurance. W debiucie w WEC, który miał miejsce podczas 6 godzin Spa-Francorchamps, Inter Europol Competition wywalczył piątą lokatę w klasie. W ośmiu godzinach Portimão powtórzyli tę pozycję. Wyścig 6 godzin Monzy Jakub Śmiechowski, Alex Brundle i Renger van der Zande ukończyli na czwartym miejscu w klasie.

Oreca 07, z której korzysta zespół w tym roku, jest napędzana silnikiem Gibson GK-428, o pojemności 4200 cm3. To jednostka wolnossąca V8, o mocy 530 KM, dochodząca do 9000 obrotów na minutę. Prototyp jest wyposażony w sześciobiegową, sekwencyjną skrzynię biegów firmy Xtrac.

Możliwości samochodów LMP2 używanych w mistrzostwach świata Endurance i European Le Mans Series 2021 zostały mocno ograniczone. Są słabsze i cięższe niż dotychczas przewidywały przepisy. Celem wprowadzonych zmian jest utrzymanie wyraźnej przewagi nowej klasy Hypercar. Zadecydowano o zmniejszeniu mocy silnika w LMP2 o 20 kW (27 KM) w porównaniu z obowiązującym w ubiegłym roku, limitem 420 kW (570 KM). Minimalną masę pojazdu zwiększono o 20 kg - do 950 kg. Zespoły zostały zobowiązane do używania we wszystkich wyścigach pakietu aerodynamicznego z Le Mans.

Wyłącznym dostawcą opon do kategorii LMP2 jest firma Goodyear.

Inter Europol Competition samochód LMP2 do WEC i Le Mans oraz obydwa auta LMP3 do Europen Le Mans Series, obsługuje od tego roku w swojej bazie w Małopolu, położonym 40 kilometrów od Warszawy.

W nadchodzącą niedzielę na Circuit de la Sarthe zaplanowano dzień testowy przed 24 godzinami Le Mans. Sesje potrwają od godz. 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 18.00.

Harmonogram 24 godzin Le Mans 2021

Środa, 18 sierpnia

14:00 - 17:00 Pierwszy trening

19:00 - 20:00 Kwalifikacje

22:00 - 00:00 Drugi trening

Czwartek, 19 sierpnia

14:00 - 17:00 Trzeci trening

21:00 - 21:30 Kwalifikacje Hyperpole

22:00 - 00:00 Czwarty trening

Sobota, 21 sierpnia

11:30 - 11:45 Warm-up

16:00 Start wyścigu

Niedziela, 22 sierpnia

16:00 Meta wyścigu

Galeria: Inter Europol Competition - Baza zespołu oraz przygotowania do 24H Le Mans

