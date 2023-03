Nick Tandy i Mathieu Jaminet będą partnerami Felipe Nasra w dodatkowym samochodzie 963 LMDh, który dołączy do dwóch maszyn Porsche Penske Motorsport w klasie Hypercar podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans.

11. start Tandy'ego w Le Mans będzie powtórką jego debiutu w najwyższej klasie francuskiego klasyka z 2015 roku, kiedy to poprowadził trzecie Porsche 919 Hybrid LMP1 do zwycięstwa wraz z Nico Hulkenbergiem i Earlem Bamberem.

Mathieu Jaminet po raz drugi wystartuje w Le Mans, po wcześniejszym ściganiu się fabrycznym Porsche 911 RSR w 2019 roku w klasie GTE Pro.

- Kiedy po raz pierwszy rozmawiałem z Porsche o programie, zawsze mówiłem, że wyścigi w IMSA są wysoko na mojej liście priorytetów, ale gdyby w Le Mans pojawił się dodatkowy samochód, zrobiłbym to - powiedział Autosportowi Nick Tandy.

- Na początku nie było pewne, kiedy to będzie możliwe, ale to wspaniale, że dzieje się to w pierwszym roku programu i cieszę się, że mogę być tego częścią. Ostatnim razem, gdy pojechaliśmy do Le Mans z trzecim samochodem, nie skończyło się to tak źle, prawda? - dodał Tandy.

Porsche odrzucało szansę na sprowadzenie swojego zespołu IMSA do Le Mans w pierwszym roku działania modelu 963, ale szef sportów motorowych marki, Thomas Laundenbach, powiedział że to posunięcie „ma na celu maksymalizację szans”.

- Dlatego wystawiamy trzeci samochód. Historia wyścigu pokazała, że ​​dodatkowe samochody są często czynnikiem, który ostatecznie przechyla szalę. Nie musimy sięgać daleko wstecz w historię Porsche Motorsport, aby zobaczyć na to dowody - powiedział Laundenbach

Trzecie Porsche wystartuje w wyścigu Le mans z numerem 75 z okazji 75. rocznicy powstania marki.