Słoneczne popołudnie w departamencie Sarthe rozpoczęto przy temperaturze 20 stopni Celsjusza. Nawierzchnia toru rozgrzała się do ponad 40 stopni. Początek sesji opóźniono o dziesięć minut. Informowano o przeciągających się pracach na torze.

Gdy zapaliło się zielone światło, chętnych do wyjazdu na tor nie brakowało. Czas otwarcia należał do RealTeam by WRT i Fernanda Habsburga, przedstawicieli LMP2. Nie trwało długo, a do głosu doszły hipersamochody. Toyota z ósemką ucięła z czasu księcia ponad 5 sekund. Brendon Hartley wykręcił 3.27,115. Kamui Kobayashi z „siódemki” najpierw stracił do kolegi 4 s, ale szybko poprawił się na 3.26,796. Do czołówki dołączył Richard Westbrook z Glickenhausa #709. Przed upływem godziny 007 LMH wyprzedziła Alpine, która dzięki zmienionemu BoP otrzymała nieco więcej mocy. W #709 skontrował jednak Ryan Briscoe, a oba samochody wyprzedził Oliver Pla z Glickenhausa #708. Układ piątki nie zmienił się aż do końca sesji, choć popołudnie nie minęło Toyocie zupełnie bezproblemowo. Ryo Hirakawa zatrzymał #8 z awarią elektryki.

Dzięki postawie Robina Frijnsa w LMP2 długo prowadził WRT. Dopiero cztery minuty przed końcem na czoło wysunęły się dwie ekipy United Autosports. Lepsza była ta z numerem 22 i Filipem Albuquerque za kierownicą. Alexander Lynn z #23 był gorszy jedynie o 0,061 s.

W Prema Orlen Team jako pierwszy Orecę otrzymał Louis Deletraz. Szwajcar pokonał kilka kółek i zjechał do garażu. Zespół diagnozował usterkę jednego z czujników. Po wizycie w boksie Deletraz ponownie wyjechał na tor. Po niespełna 45 minutach do samochodu wsiadł Robert Kubica. Polak zaliczył dwa stinty, po pięć okrążeń każdy. Jego najlepszy rezultat to 3.34,459. Krakowianin spędził w aucie prawie 40 minut i oddał je Lorenzo Colombo. Włoch przejechał pięć okrążeń i do Oreki wrócił Deletraz. 25-latek był dziś autorem najlepszego czasu dla Prema Orlen Team. Rezultat Kubicy poprawił o nieco ponad sekundę. Wystarczyło to do trzynastej pozycji w LMP2. Zespół przekazywał, że realizuje swój program, a prace postępują zgodnie z planem.

Inter Europol Competition zanotował dwunasty (numer 43) i 23 (numer 34) rezultat. Autorami najlepszych czasów byli odpowiednio: Pietro Fittipaldi oraz Alex Brundle.

W GTE Pro ponownie do głosu nie doszło Ferrari. Najszybsza była Corvette z Nickiem Tandym. Z kolei Team Project 1 i Mikkel Pedersen znaleźli się na szczycie tabeli w Am.

Sesja obfitowała w zdarzenia. Większość incydentów kończyła się żółtą flagą lub slow zone. Jednak po niespełna dwóch godzinach poważny wypadek zaliczył Philippe Cimadomo z TDS Racing Oreca. Wywieszono czerwoną flagę, a neutralizacja trwała około 20 minut. Do kierowcy wysłano samochód medyczny.

24h Le Mans - trzeci trening:

Poz. Nr Załoga Samochód Klasa Czas Strata 1 7 Mike Conway

Kamui Kobayashi

Jose Maria Lopez Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'26.796 2 8 Sebastien Buemi

Brendon Hartley

Ryo Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid HYPERCAR 3'27.115 0.319 3 708 Olivier Pla

Romain Dumas

Pipo Derani Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'27.466 0.670 4 709 Ryan Briscoe

Richard Westbrook

Franck Mailleux Glickenhaus 007 LMH HYPERCAR 3'28.073 1.277 5 36 André Negrão

Nicolas Lapierre

Matthieu Vaxivière Alpine A480 HYPERCAR 3'29.259 2.463 6 22 Philip Hanson

Filipe Albuquerque

William Owen Oreca 07 LMP2 3'30.964 4.168 7 23 Alex Lynn

Oliver Jarvis

Josh Pierson Oreca 07 LMP2 3'31.025 4.229 8 31 Sean Gelael

Robin Frijns

René Rast Oreca 07 LMP2 3'31.030 4.234 9 37 Ye Yifei

Ricky Taylor

Niklas Kruetten Oreca 07 LMP2 3'32.057 5.261 10 38 Roberto Gonzalez

Antonio Felix da Costa

Will Stevens Oreca 07 LMP2 3'32.151 5.355 11 41 Rui Andrade

Ferdinand Habsburg

Norman Nato Oreca 07 LMP2 3'32.169 5.373 12 83 François Perrodo

Nicklas Nielsen

Alessio Rovera Oreca 07 LMP2 3'32.349 5.553 13 13 Philippe Cimadomo

Mathias Beche

Tijmen van der Helm Oreca 07 LMP2 3'32.384 5.588 14 48 Paul Lafargue

Paul Loup Chatin

Patrick Pilet Oreca 07 LMP2 3'33.055 6.259 15 5 Dane Cameron

Emmanuel Collard

Felipe Nasr Oreca 07 LMP2 3'33.247 6.451 16 28 Oliver Rasmussen

Edward Jones

Jonathan Aberdein Oreca 07 LMP2 3'33.249 6.453 17 43 David Heinemeier Hansson

Fabio Scherer

Pietro Fittipaldi Oreca 07 LMP2 3'33.253 6.457 18 9 Robert Kubica

Louis Deletraz

Lorenzo Colombo Oreca 07 LMP2 3'33.369 6.573 19 24 Rodrigo Sales

Matt Bell

Ben Hanley Oreca 07 LMP2 3'33.737 6.941 20 32 Rolf Ineichen

Mirko Bortolotti

Dries Vanthoor Oreca 07 LMP2 3'33.794 6.998 21 3 Laurents Hörr

Jean Glorieux

Alexandre Cougnaud Oreca 07 LMP2 3'34.085 7.289 22 1 Lilou Wadoux

Sébastien Ogier

Charles Milesi Oreca 07 LMP2 3'34.395 7.599 23 35 Jean-Baptiste Lahaye

Matthieu Lahaye

François Heriau Oreca 07 LMP2 3'34.486 7.690 24 10 Nico Müller

Ryan Cullen

Sebastien Bourdais Oreca 07 LMP2 3'34.511 7.715 25 45 Steven Thomas

James Allen

Rene Binder Oreca 07 LMP2 3'34.543 7.747 26 30 Richard Bradley

Guillermo Rojas

Reshad de Gerus Oreca 07 LMP2 3'34.788 7.992 27 39 Eric Trouillet

Sebastien Page

David Droux Oreca 07 LMP2 3'35.071 8.275 28 34 Jakub Smiechowski

Alex Brundle

Esteban Gutierrez Oreca 07 LMP2 3'36.285 9.489 29 65 Julien Canal

Nico Jamin

Job Van Uitert Oreca 07 LMP2 3'36.451 9.655 30 47 Sophia Floersch

John Falb

Jack Aitken Oreca 07 LMP2 3'36.841 10.045 31 27 Cresp Christophe

Michael Jensen

Steven Palette Ligier JSP 217 LMP2 3'39.056 12.260 32 44 Miroslav Konopka

Bent Viscaal

Tristan Vautier Oreca 07 LMP2 3'47.210 20.414 33 64 Tommy Milner

Nick Tandy

Alexander Sims Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'52.307 25.511 34 91 Gianmaria Bruni

Richard Lietz

Frédéric Makowiecki Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'52.787 25.991 35 63 Antonio Garcia

Jordan Taylor

Nicky Catsburg Chevrolet Corvette C8.R LMGTE PRO 3'52.824 26.028 36 92 Michael Christensen

Kevin Estre

Laurens Vanthoor Porsche 911 RSR LMGTE PRO 3'52.898 26.102 37 52 Miguel Molina

Antonio Fuoco

Davide Rigon Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'53.368 26.572 38 51 Alessandro Pier Guidi

James Calado

Daniel Serra Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 3'54.249 27.453 39 46 Matteo Cairoli

Mikkel Pedersen

Nicolas Leutwiler Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'54.386 27.590 40 33 Ben Keating

Henrique Chaves

Marco Sørensen Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'54.618 27.822 41 99 Andrew Haryanto

Alessio Picariello

Martin Rump Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'54.906 28.110 42 98 Paul Dalla Lana

David Pittard

Nicki Thiim Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'54.937 28.141 43 77 Christian Ried

Sebastian Priaulx

Harry Tincknell Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'55.164 28.368 44 80 Matteo Cressoni

Giancarlo Fisichella

Richard Heistand Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.269 28.473 45 21 Simon Mann

Christoph Ulrich

Toni Vilander Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.286 28.490 46 88 Fred Poordad

Max Root

Jan Heylen Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'55.315 28.519 47 61 Louis Prette

Conrad Grunewald

Vincent Abril Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.397 28.601 48 71 Franck Dezoteux

Pierre Ragues

Gabriel Aubry Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.531 28.735 49 86 Michael Wainwright

Riccardo Pera

Ben Barker Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'55.575 28.779 50 55 Duncan Cameron

Matt Griffin

David Perel Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.582 28.786 51 85 Rahel Frey

Michelle Gatting

Sarah Bovy Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.629 28.833 52 54 Thomas Flohr

Francesco Castellacci

Nick Cassidy Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.658 28.862 53 777 Satoshi Hoshino

Tomonobu Fujii

Charles Fagg Aston Martin Vantage AMR LMGTE AM 3'55.659 28.863 54 60 Claudio Schiavoni

Alessandro Balzan

Raffaele Giammaria Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.764 28.968 55 59 Alexander West

Côme Ledogar

Marvin Klein Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'55.882 29.086 56 93 Michael Fassbender

Matthew Campbell

Zacharie Robichon Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'56.039 29.243 57 79 Cooper MacNeil

Julien Andlauer

Thomas Merrill Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'56.201 29.405 58 57 Takeshi Kimura

Frederik Schandorff

Mikkel Jensen Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.257 29.461 59 56 Brendan Iribe

Ollie Millroy

Ben Barnicoat Porsche 911 RSR LMGTE AM 3'56.792 29.996 60 75 Pierre Ehret

Christian Hook

Nicolas Varrone Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'56.893 30.097 61 66 Renger van der Zande

Mark Kvamme

Jason Hart Ferrari 488 GTE EVO LMGTE AM 3'57.696 30.900 62 74 Felipe Fraga

Sam Bird

Shane van Gisbergen Ferrari 488 GTE EVO LMGTE PRO 4'27.690 1'00.894