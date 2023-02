Prawdziwy NASCAR w Le Mans

Projekt Garage 56 na setną edycję wyścigu Le Mans to wspólne przedsięwzięcie NASCAR, Hendrick Motorsports, Chevroleta i Goodyeara.

Systemy i komponenty Chevroleta Camaro ZL1, który zostanie wystawiony do 24-godzinnego wyzwania, są w dużej mierze niezmienione w stosunku do samochodu wyścigowego Next Gen używanego w NASCAR Cup Series.

Wśród modyfikacji wprowadzonych w celu przygotowania samochodu do wyścigu długodystansowego są dodane światła przednie i tylne, większy zbiornik paliwa, węglowe tarcze hamulcowe i specjalnie zaprojektowane opony wyścigowe Goodyear Eagle.

- Od początku tego projektu ważne było dla nas, aby auto, które wystawimy w Le Mans, był autentyczną wyścigówką NASCAR - powiedział Jim France, prezes i dyrektor generalny NASCAR. - Chociaż wprowadzono pewne poprawki, aby umożliwić samochodowi rywalizację w 24-godzinnym wyścigu wytrzymałościowym, fani w Le Mans będą mogli doświadczyć prawdziwego pojazdu NASCAR.

Testy auta rozpoczęły się w sierpniu ubiegłego roku na Road Atlanta z dwukrotnym zwycięzcą 24h Le Mans Mike'em Rockenfellerem, do którego w składzie podczas czerwcowego wydarzenia dołączą siedmiokrotny mistrz NASCAR Cup Series Jimmie Johnson i mistrz Formuły 1 z 2009 roku Jenson Button.

- Myślę, że ludzie powinni zobaczyć NASCAR takie, jakie naprawdę jest - powiedział Button. - Naprawdę nie mogę doczekać się spotkania z pozostałymi zawodnikami oraz poznania opinii fanów na temat samochodu i tego, co próbujemy osiągnąć.

Mówiąc o składzie kierowców, prowadzący projekt Chad Knaus uważa, że ma idealną grupę.

- Kiedy to się zaczęło chcieliśmy mieć chłopaków z elity - powiedział. - Rozmawialiśmy z wieloma kierowcami z różnych dyscyplin. Ostatecznie złożyliśmy idealny skład, lepszy niż moglibyśmy to sobie wyprosić, aby dobrze zaprezentować NASCAR podczas Le Mans.

Samochód testowy ma na koncie już ponad 5700 kilometrów pokonanych podczas sześciu sesji, przeprowadzonych na takich torach jak Road Atlanta, Virginia International Raceway, Goodyear Proving Grounds, Carolina Motorsports Park, Sebring International Raceway i Daytona International Speedway.

