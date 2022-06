24-godzinny wyścig Le Mans na dobre wkroczył już w fazę nocną. Toyota #7 prowadzi aktualnie przed siostrzaną #8, prowadzoną przez Sebastiena Buemiego. Prema Orlen Team z sukcesem odrabia straty po przebiciu opony. Za kierownicą Oreci #9 znajduje się obecnie Robert Kubica. Polak goni liderów klasyfikacji LMP2.

W kategorii Hypercarów rośnie przewaga Toyoty nad Glickenhausem. #709 traci do liderów dwa okrążenia, a #708 już pięć, cierpiąc wcześniej z powodu obrotu w pierwszej części toru. Bardzo dużo czasu w garażu spędziło także Alpine, które traci już 8 okrążeń do liderów. Różnica między prowadzącymi samochodami nie przekracza kilku sekund.

W LMP2 standardowo na tym etapie wyścigu obserwujemy dość duże zróżnicowanie strategiczne, przez co ciężko jest określić rzeczywistą pozycję danego samochodu w stawce. Na 16 godzin przed końcem wyścigu 24H Le Mans stawce LMP2 przewodzi JOTA #38, którą prowadzi Antonio Felix da Costa. Robert Kubica za kierownicą Oreci Prema Orlen Teamu #9 traci do lidera nieco ponad minutę. Trzecie miejsce zajmuje w tym momencie JOTA z numerem 28.

Znacznie lepiej zaczęła się też układać jazda #43 Inter Europol Competition, aktualnie z Fabio Schererem za kierownicą. Oreca polskiego zespołu unika problemów i znajduje się obecnie na czwartej lokacie w LMP2. Wspomniane problemy niestety nie omijają #34, które znajduje się teraz na 11 pozycji, trapione kłopotami z mocą.

Największe przetasowania w ostatnich godzinach miały miejsce w GTE Pro. Ogromne problemy miały oba samochody Corvette Racing. #64 podróżuje w tej chwili na czwartym miejscu, jednak traci już pełne okrążenie do liderów swojej kategorii. #63 znajduje się garażu i co prawda nie jest oficjalnie wycofany z zawodów, jednak strata do prowadzącego Porsche #92 to już 14 okrążeń. Drugą lokatę w GTE Pro także zajmuje Porsche GT Team - tym razem egzemplarz z numerem 91. Z dramatów Corvette Racing skorzystało AF Corse #51, które awansowało na trzecie miejsce.

W GTE Am na pierwszych dwóch miejscach bez zmian - prowadzi Weathertech Racing #79. Na drugim miejscu wciąż znajduje się Dempsey-Proton Racing z numerem 77. Na trzecim miejscu ponownie Aston Martin, jednak tym razem jest to #33 od TF Sport.