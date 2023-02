Organizator Le Mans, Automobile Club de l'Ouest, powołał w 2017 roku grupę roboczą w celu zorganizowania klasy zerowej emisji podczas słynnego wyścigu długodystansowego i zaplanował wprowadzenie jej w 2024 roku.

Firma GreenGT, która nawiązała współpracę z ACO w celu opracowania napędzanego wodorem samochodu wyścigowego LMP3, który osiągnął czasy porównywalne z maszynami GT3 w Pucharze Michelin Le Mans, przyczyniła się do zrozumienia specyficznych wymagań tej technologii, a zbiorniki paliwa wodorowego zostaną dostarczone przez Plastic Omnium.

Opóźnienia spowodowane pandemią COVID-19 i chęć zapewnienia, że ​​samochody napędzane wodorem będą naprawdę konkurencyjne, spowodowały, że miał on już zostać opóźniony o rok przed ostatnią decyzją o kolejnym przesunięciu do 2026.

- Nie sądzę, abyśmy mieli kategorię wodorową w 2025 roku. Dużo bardziej prawdopodobne jest, że w 2026 roku. Ostatecznie na rok 2025 moglibyśmy mieć samochód Garage 56, ale nie jest to jeszcze sfinalizowane. Są dwa powody tego opóźnienia. Pierwszym jest oczywiście sytuacja pandemiczna, która opóźniła wszystko, szczególnie w przypadku samochodów napędzanych wodorem - powiedział konsultant ACO, Bernard Niclot.

- Widzieliśmy w programie GreenGT [MissionH24], że niektóre komponenty były bardzo trudno dostępne w normalnych czasach, a w przypadku COVID było to jeszcze trudniejsze, więc producentom trudno jest wprowadzać program rozwoju w takich warunkach. Po drugie, naprawdę wierzymy, że samochód napędzany wodorem może konkurować w Le Mans z samochodami benzynowymi, ale jest to bardzo trudne - dodał Niclot.

- Uważamy, że jest to wykonalne, ale nie jest to łatwe. W tej chwili mamy niezłe wyniki badań, ale potem trzeba zademonstrować samochód na torze i wszyscy wiemy, że od inżynierii do toru pojawiają się pewne różnice. To jasne, że nikomu nie jest łatwo zbudować taki samochód i być konkurencyjnym. Producenci , którzy chcą znaleźć się w tej kategorii, podejmują pewne ryzyko - przyznał konsultant ACO.

Niclot nie uważa jednak, że wolniejszy rozwój projektu jest niepokojący, ponieważ oznacza to, że ​​samochody napędzane wodorem nie będą konkurować o uwagę z napływem producentów wchodzących do kategorii Hypercar.

W przyszłym roku Alpine, BMW i Lamborghini dołączą do debiutujących w 2023 roku Ferrari, Porsche i Cadillaca.

- Ostatecznie to dobra wiadomość, a program H2 może tylko na tym zyskać. Współistnienie z klasą Hypercar będzie łatwiejsze w 2026 lub 2027 roku. Wcześniej byłoby trudno wprowadzić kategorię wodorową, więc ostatecznie to opóźnienie nie jest wielką sprawą - uznaje Niclot.

Przepisy dla tej klasy mają zostać napisane w tym roku, w oczekiwaniu na dalsze dyskusje z producentami, a następne spotkanie grupy roboczej, które odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.

- Wiemy, co chcemy zrobić. Mamy jasny pogląd na to, co jest wykonalne, co jest możliwe i jak powinniśmy kierować przepisami, ale nie są one spisane. Musimy to zrobić i jest to praca, którą wykonujemy w tym roku z producentami - podsumował Bernard Niclot.