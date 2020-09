Galeria: Przygotowania do Le Mans 24h

W tym roku zamiast w czerwcu, Le Mans 24 Hours odbywa się we wrześniu. Bez kibiców na trybunach i na polu namiotowym przy Circuit de la Sarthe, jednak wciąż stanowi święto sportów motorowych.

Rywalizacja jak co roku zapowiada się bardzo ciekawie, szczególnie w stawce LMP2 gdzie są 24 samochody i w GTE Am z 22 autami. Skondensowany harmonogram wszystkich sesji, dużo jazdy w nocy i możliwość deszczu mogą sprawić, że będzie to jedna z najtrudniejszych edycji w ostatnich czasach.

Zobaczcie zdjęcia z przygotowań do wyścigu:

Pasek Lista #8 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 - Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez and Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 1 / 50 Autor zdjęcia: Toyota Racing #3 Rebellion Racing Rebellion R-13: Gibson Romain Dumas, Nathanaël Berthon, Louis Delétraz 2 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #36 Signatech Alpine Matmut Alpine A470: Thomas Laurent, André Negrão, Pierre Ragues 3 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #34 Inter Europol Competition Ligier JSP217 - Gibson: Jakub Smiechowski, Rene Binder, Matevos Isaakyan 4 / 50 Autor zdjęcia: LAT Images #30 Duqueine Team Oreca 07 - Gibson: Jonathan Hirschi, Konstantin Tereschenko, Tristan Gommendy 5 / 50 Autor zdjęcia: LAT Images #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon, Sophia Flörsch, Beitske Visser 6 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #28 IDEC Sport Oreca 07 - Gibson: Paul Lafargue, Paul-Loup Chatin, Richard Bradley 7 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #91 Porsche GT Team - Porsche 911 RSR - 19: Richard Lietz, Gianmaria Bruni, Frédéric Makowiecki 8 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #97 Aston Martin Racing - Aston Martin Vantage AMR: Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tincknell 9 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #97 Aston Martin Racing - Aston Martin Vantage AMR: Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tincknell 10 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster Motorsport.com 11 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra 12 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #82 Risi Competizione Ferrari 488 GTE Evo: Olivier Pla, Sébastien Bourdais, Jules Gounon 13 / 50 Autor zdjęcia: LAT Images #92 Porsche GT Team - Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre, Laurens Vanthoor 14 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tincknell, #98 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage: Paul Dalla Lana, Augusto Farfus, Ross Gunn, #95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Marco Sorensen, Nicki Thiim, Richard Westbrook 15 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #78 Proton Competition - Porsche 911 RSR: Horst Felbermayr jr, Michele Beretta, Max Van Splunteren 16 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #61 Luzich Racing - Ferrari 488 GTE Evo: Francesco Piovanetti, Oswaldo Negri, Come Ledogar 17 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #99 Dempsey-Proton Racing - Porsche 911 RSR: Vutthikorn Inthraphuvasak, Lucas Légeret, Julien Piguet 18 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #88 Dempsey-Proton Racing - Porsche 911 RSR: Thomas Preining, Dominique Bastien, Adrien De Leener 19 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #72 Hub Auto Racing - Ferrari 488 GTE Evo: Morris Chen, Tom Blomqvist, Marcos Gomes 20 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #70 MR Racing - Ferrari 488 GTE Evo: Takeshi Kimura, Vincent Abril, Kei Cozzolino 21 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #55 Spirit of Race - Ferrari 488 GTE EVO: Duncan Cameron, Aaron Scott, Matthew Griffin 22 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #85 Iron Lynx - Ferrari 488 GTE Evo: Manuela Gostner, Rahel Frey, Michelle Gatting 23 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella 24 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #52 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo: Cristoph Ulrich, Steffen Görig, Alexander 25 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #29 Racing Team Nederland Dallara P217: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Nyck De Vries 26 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #90 TF Sport Aston Martin Vantage: Salih Yoluc, Charles Eastwood, Jonathan Adam 27 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt Circuit de la Sarthe 28 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster Circuit de la Sarthe 29 / 50 Autor zdjęcia: LAT Images #95 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR 30 / 50 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images #26 G-Drive Racing Aurus 01 - Gibson: Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen 31 / 50 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images #17 IDEC Sport Oreca 07 - Gibson: Kyle Tilley 32 / 50 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images #26 G-Drive Racing Aurus 01 - Gibson: Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne, Mikkel Jensen 33 / 50 Autor zdjęcia: LAT Images #61 Luzich Racing - Ferrari 488 GTE Evo: Francesco Piovanetti, Oswaldo Negri, Come Ledogar 34 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster #36 Signatech Alpine Matmut Alpine A470 35 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt 1992 Peugeot 905 36 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt Zwycięskie samochody Porsche: Porsche 936/81 Spyder, Porsche 919 Hybrid, 1971 Porsche 917 KH #22, Porsche 911 GT1 98, Porsche 962 C and 1970 Porsche 917 KH #23 37 / 50 Autor zdjęcia: Remi Dargegen #7 Toyota Gazoo Racing Toyota TS050 38 / 50 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images #25 Algarve Pro Racing Oreca 07 - Gibson: Simon Trummer 39 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #39 So24-Has By Graff Oreca 07 - Gibson: James Allen, Vincent Capillaire, Charles Milesi 40 / 50 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Rebellion Racing Rebellion R-13 41 / 50 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images #97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR 42 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson 43 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #50 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson: Tatiana Calderon 44 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #97 Aston Martin Racing Aston Martin Vantage AMR: Alex Lynn, Maxime Martin, Harry Tincknell 45 / 50 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Racing Team Nederland Dallara P217 46 / 50 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images #63 Weathertech Racing - Ferrari 488 GTE EVO 47 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt #57 Team Project 1 Porsche 911 RSR 48 / 50 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Circuit de la Sarthe 49 / 50 Autor zdjęcia: Paul Foster Motorsport TV 50 / 50 Autor zdjęcia: Rainier Ehrhardt

