Szwajcarski zespół, który do tej pory wygrał dwie rundy sezonu WEC 2019/20, w Szanghaju i Austin, zajął odległe trzecie miejsce za dwiema Toyotami TS050 Hybrid podczas wyścigu w Spa w zeszłym miesiącu. Stracili do rywali aż okrążenie w zdradliwych warunkach podczas pierwszych kilku godzin jazdy.

Na suchej nawierzchni Rebellion R-13, za kierownicą którego zmieniani się Bruno Senna, Gustavo Menezes i Norman Nato, pokonał Toyoty w kwalifikacjach. Jednak na mokrym torze mieli sporo problemów, jadąc nawet za LMP1 ekipy ByKolles.

Szef Rebelliona - Calim Bouharda, jest optymistą, jeśli chodzi o zagrożenie Toyotom w Le Mans przy dobrej pogodzie. Jednak gdy będzie padać, jego ekipa ma niewielkie szanse na walkę.

- Będę bardzo szczery, musimy być realistami - powiedział Bouharda. - Wyścig w Spa był dokładnie taki, jakiego się spodziewaliśmy. Nie ma cudów. Posiadanie hybrydy z napędem na cztery koła w deszczu stanowi dużą przewagę.

- My byliśmy bardzo szybcy, co pokazaliśmy zdobywając pole position, ale to udaje się tylko w perfekcyjnych warunkach. Z EoT można zrobić co się zechce, ale samochód ma swoje granice. Byłoby dla mnie koszmarem, mając dobre wyrównanie technologii i Le Mans podczas którego pada deszcz. Wtedy tracimy szansę na rywalizację.

Z powyższą opinią zgadza się Bruno Senna: - Samochód po prostu nie działa na mokrej nawierzchni. Nie mamy na to żadnej odpowiedzi. Może ma to coś wspólnego z kinematyką zawieszenia, ale to jedynie przypuszczenia z mojej strony. Wiem tylko, że jeśli będzie padać, to koniec walki dla nas. Po półtorej godzinie będziemy tracili już okrążenie.