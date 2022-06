Przed nami jeszcze prawie 8 godzin wyścigu Le Mans. Na prowadzeniu cały czas Toyota, chociaż #7 miał pierwsze poważne kłopoty. Prema Orlen Team, obecnie z Robertem Kubicą za kierownicą, goni JOTĘ #38 i zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji LMP2.

W klasyfikacji Hypercarów Toyota #8 ma już całe okrążenie przewagi nad #7. To wszystko przez awarię, która miała miejsce kilkanaście minut temu. Jose Maria Lopez resetował samochód na trasie, a potem wrócił do alei serwisowej. Mechanicy nie dotykali pojazdu, ponieważ nie było pewności, czy system hybrydowy jest bezpieczny. Argentyńczyk próbował jeszcze resetować swoją Toyotę w innym trybie. Ostatecznie się udało i #7 wyjechał ponownie na tor, jednak jest to niepokojąca sytuacja dla japońskiego zespołu.

Na trzeciej pozycji znajduje się Glickenhaus #709, na czwartej #708. Alpine, z 11 okrążeniami straty do liderów, zajmuje piąte miejsce w kategorii Hypercars.

W LMP2 cały czas prowadzi JOTA #38. Prema Orlen Team zajmuje drugie miejsce, aktualnie ze stratą około 4,5 minuty i jednym pit stopem więcej. Przez większość nocnego etapu Orecę #9 prowadzili na zmianę Louis Deletraz i Lorenzo Colombo, a rano do ścigania powrócił Robert Kubica, który spędził już za kierownicą ponad 5,5 godziny.

Pozycja trzecia w LMP2 należy do JOTY #28. Niestety problemy trapią Inter Europol Competition. Zespół cały czas nie wie, co jest przyczyną problemów z wydobyciem pełnej mocy z silnika, który musiał być wymieniany na krótko przed rozpoczęciem całego wyścigu. #34 zajmuje obecnie 11 lokatę w LMP2, a #43 po kolejnym pit stopie jedzie obecnie na miejscu piętnastym.

Porsche #92, prowadzące dotychczas w GTE Pro, zaliczyło długi postój w garażu i utraciło pozycję lidera. Wyjazd w pułapkę żwirową spowodował przebicie opony, która uległa rozerwaniu i dodatkowo uszkodziła przód samochodu. Na problemach Porsche skorzystało Corvette Racing #64, które powróciło na prowadzenie po bardzo mocnym tempie w nocy. Drugą pozycję zajmuje AF Corse #51, które również omija problemy. Trzecia pozycja należy do Porsche GT Team #91.

W kategorii GTE Am na prowadzeniu TF Sport #33. Nieustannie trwa ich batalia z Weathertech Racing #79.