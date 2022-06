Pola startowe zostały już ustalone środową sesją kwalifikacyjną oraz czwartkową dogrywką w Hyperpole, więc zespoły wcale nie rzuciły się do pilnej pracy wraz z zielonym światłem rozpoczynającym czwarty i ostatni trening.

Prognozy dla departamentu Sarthe nadal się sprawdzają i opady omijają Le Mans. Temperatura w pogodny wieczór wyniosła nieco ponad 20 stopni Celsjusza. Po zmierzchu tor schłodził się do 23 stopni.

Tradycyjnie już załogi hipersamochodów nie zwlekały z licytacją na najlepsze czasy okrążenia. Jako pierwsza poprzeczkę zawiesiła Toyota z „siódemką”. Jose Maria Lopez wykręcił 3.31,481. Chwilę później odpowiedziała „ósemka” rękami Sebastiena Buemiego, osiągając 3.30,308. Lopez jednak nie próżnował i skontrował niemal od razu. Argentyńczyk popisał się wynikiem 3.28,322, który nie został pobity do końca sesji. Około dwudziestu minut później kolejną próbę podjął Buemi. Szwajcarowi zabrakło do kolegi 0,362 s.

W trójce początkowo widniała Alpine. Andre Negrao zameldował się z wynikiem 3.31,039. Po godzinie konstrukcję bazującą na starym LMP1 wypchnął poza podium Romain Dumas z Glickenhausa numer 708. W końcowych minutach sesji doszło do kolejnych roszad na trzeciej pozycji. Najpierw Richard Westbrook wprowadził na nią Glickenhausa #709. Już po upływie czasu rezultat poprawił jeszcze Luis Felipe Derani z #708. Strata do najlepszej Toyoty wyniosła 1,819 s.

W LMP2 dobrą formę potwierdziła załoga United Autosports z numerem 23. Alexander Lynn pokonał resztę stawki czasem 3.32,226. Job van Uitert z Panis Racing był gorszy o 0,196 s. Trójkę skompletowała Jota #28 z Jonathanem Aberdeinem [+0,362 s].

W Prema Orlen Team jako pierwszy na tor wyjechał Robert Kubica. Polak zjechał jednak od razu do alei i przekazał auto Louisowi Deletrazowi, który dwie godziny wcześniej walczył w Hyperpole. Szwajcar zaczął pobyt na torze od przestrzelenia - bez konsekwencji - zakrętu numer 6. Później zdołał wykręcić 3.35,597, co dawało odległą pozycję w LMP2. W garażu Premy widziano Orecę ze zdjętym przodem. Lorenzo Colombo - następny w kolejce - spędził za kierownicą 26 minut.

Po Włochu do pracy wrócił Kubica. Krakowianin jeździł przez 43 minuty - aż do końca sesji i około dwunastu minut przed flagą w szachownicę przejechał okrążenie Circuit de la Sarthe w 3.33,269, to dało ekipie Prema Orlen Team czwarty wynik w ostatnim treningu.

Z dwóch załóg polskiego zespołu Inter Europol Competition lepsza była ta z numerem 43. Wynik Pietro Fittipaldiego dał jedenastą pozycję w LMP2. Alex Brundle z załogi #34 uzyskał 21 wynik.

W GTE Pro na czele usadowiły się Corvetty. Antonio Garcia dał pierwszą pozycję ekipie #63. W Am najlepsze okazały się Porsche, a wśród nich to z numerem 77, czyli z Dempsey - Proton Racing. Udane okrążenie poskładał Harry Tincknell.

Piątek jest w Le Mans dniem odpoczynku. W sobotnie przedpołudnie zaplanowano króciutką, 15-minutową rozgrzewkę. Właściwa rywalizacja ruszy o godzinie 16.

24h Le Mans - czwarty trening: