Warm up dla Buemiego

Po fladze w szachownicę Szwajcar zszedł do 3.36,693 i wyprzedził o 2,682 sekundy kolegę z Toyota Gazoo Racing, Mike'a Conwaya.

Czołową trójkę uzupełnił Giedo van der Garde - najlepszy w LMP2. Matewos Isaakjan z Inter Europol Competition zajął szóste miejsce w klasie, ósme w generalce.

James Calado z AF Corse okazał się najszybszy w GTE Pro. Richard Lietz z Porsche GT Team stracił do Anglika 3,072 sekundy. Trzeci czas w GT należał do Giancarlo Fisichelli - pierwszego w Am.