Prema Orlen Team po zaliczeniu badania kontrolnego i odbiorów administracyjnych w centrum miasta Le Mans i prezentacji zespołu wraz z ich Orecą LMP2 na Place de la Republique, w niedzielę uczestniczyła w oficjalnym dniu testowym przed francuskim klasykiem wytrzymałościowym.

Po przejściu wstępnych kontroli Robert Kubica i Louis Deletraz zajmowali się dostosowaniem konfiguracji prototypu do nierówności i unikalnych wyzwań toru La Sarthe. Natomiast Lorenzo Colombo miał okazję przejechać swoje pierwsze okrążenia w tym miejscu, co było ważnym krokiem w jego karierze.

Podczas sesji nie zabrakło również sytuacji podobnych do tych, które będą miały miejsce podczas wyścigu, dzięki czemu debiutujące zespoły i zawodnicy mieli okazję zapoznać się z tymi aspektami w praktyce.

Ostatecznie zespół Prema Orlen Team zajął w obu sesjach dziewiąte miejsca w klasie. Nie przeprowadzali symulacji kwalifikacji.

- Prolog przed wyścigiem Le Mans to jak zawsze ważny dzień - powiedział Robert Kubica. - Pogoda nam sprzyjała, więc mogliśmy pojeździć po suchej nawierzchni. To był dobry dzień, choć mieliśmy kilka problemów, które nie pozwoliły nam zrealizować pełnego programu. Jednak lepiej kiedy przytrafiły się teraz niż podczas weekendu wyścigowego. Musimy się nimi zająć i spróbować je rozwiązać, a następnie przeanalizować dane. Niełatwo będzie zrozumieć, w jakim kierunku ewoluuje tor. Wyścig jest długi i należy o tym pamiętać. Musimy być skoncentrowani i pracować dalej.

- Przejechaliśmy wiele kilometrów i zaliczyliśmy sporo okrążeń, co jest ważne w kontekście nadchodzącego weekendu powiedział Deletraz. - Myślę, że dużo się nauczyliśmy. Przed nami kilka długich dni przed rozpoczęciem wyścigu, więc musimy być skoncentrowani i dobrze wypocząć, abyśmy byli gotowi.

- To wyjątkowe miejsce. Udział w 24-godzinnym wyścigu Le Mans to niesamowite przeżycie, a ja od razu złapałem całkiem niezłą chemię z torem - dodał Colombo. - Samochód działał dobrze, ponieważ Robert i Louis pracowali nad nim, zanim ja wskoczyłem do kokpitu. Dopiero późnym popołudniem udało mi się przejechać czyste okrążenie. Przy tak dużym ruchu na torze są miejsca, w których można wypracować dużą różnicę. Przede mną dalsza nauka, ale jest na to czas. Mamy dobre informacje zwrotne od Roberta i Louisa, jeśli chodzi o tempo. Zobaczymy, jak daleko uda nam się zajść.

Harmonogram tygodnia 24h Le Mans:

Środa, 8 czerwca

14:00 - 17:00 1. trening

19:00 - 20:00 Kwalifikacje

22:00 - 24:00 2. trening

Czwartek, 9 czerwca

15:00 - 18:00 3. trening

20:00 - 20:30 Sesja Hyperpole

22:00 - 24:00 4. trening

Sobota, 11 czerwca

10:30 - 10:45 Rozgrzewka

16:00 - Start 24h Le Mans

Polecane video: