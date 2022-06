Ośmiokrotny mistrz świata w rajdach samochodowych po sezonie 2021 znacząco ograniczył swoją obecność na odcinkach specjalnych. Zamierza wystąpić w około pięciu rundach WRC, a dwie - Rajd Monte Carlo i Rajd Portugalii - ma już za sobą. Za niespełna dwa tygodnie wraz z Benjaminem Veillasem wystartuje w Rajdzie Safari.

- Cieszę się, że jestem w Toyocie, ponieważ mogę nadal jeździć w rajdach - powiedział Ogier. - W tym momencie czuję, iż to dla mnie dobre połączenie. W perspektywie długoterminowej nie zamykam żadnych drzwi.

Ogier poświęcił swoją uwagę wyścigom długodystansowym, kierując się od razu do World Endurance Championship. Aby poznać specyfikę nowej dla siebie dyscypliny, rozpoczął od LMP2 i połączył siły z Richard Mille Racing. Jego zespołowymi partnerami są: Charles Milesi i Lilou Wadoux.

Sezon w LMP2 ma być przygotowaniem do awansu do hipersamochodu Toyoty, czyli GR010 Hybrid. W trakcie tygodnia z 24 godzinami Le Mans, w których Ogier jest debiutantem, francuski kierowca przyznał, że decyzja dotycząca jego startów w hipersamochodzie powinna zostać ogłoszona już niedługo.

- Nie jest tajemnicą, że ten projekt [z Richard Mille Racing] jest właśnie po to - powiedział 38-latek. - Nie wiem tylko jakie elementy zadecydują czy to się wydarzy, czy nie. Nie jestem pewny, że to ma związek tylko z moimi osiągami. Z całą pewnością chodzi również o sprawy budżetowe.

- Z tego co rozumiem, decyzja powinna zostać podjęta całkiem niedługo, ponieważ jeśli będzie pozytywna, wkrótce muszą rozpocząć się przygotowania.

W odniesieniu do swoich obecnych występów w LMP2, Ogier stwierdził:

- Muszę zrobić jeszcze kilka kroków. Mogę być lepszy. Nadal nie jestem zadowolony z tego, co robię w samochodzie, ale uważam, że to normalne w tym momencie. Mam nadzieję, że pokonanie kolejnych okrążeń w wyścigu pomoże mi być bardziej konsekwentnym. Rozumiem coraz więcej i miewam niezłe sektory.

Rzecznik Toyoty poproszony o komentarz do spekulacji na temat trzeciego samochodu dla Ogiera przyznał, że jest zbyt wcześnie na rozmowę o planach po sezonie 2022.

- Jak zwykle, nasze plany na kolejny sezon, łącznie z informacjami technicznymi oraz składem kierowców, zostaną ogłoszone wczesną zimą.

Ogier, Milesi i Wadoux zajęli w środowych kwalifikacjach siódme miejsce w LMP2 i nie wezmą udziału w dzisiejszym Hyperpole.

