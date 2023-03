Wyczekiwany powrót do Le Mans

W 91. edycji 24h Le Mans Simon Pagenaud wsiądzie do prototypu Oreca 07-Gibson stajni Cool Racing, tworząc załogę z takimi kierowcami, jak Reshad De Gerus i Vladislav Lomko.

Będzie to jego pierwszy występ na Circuit de la Sarthe od 2011 roku, kiedy to zajął drugie miejsce w samochodzie Peugeot 908 LMP1, gdy jego zmiennikami byli Sebastien Bourdais i Pedro Lamy. Finiszowali wówczas za Audi R18 TDI, którego załogę tworzyli Marcel Fassler, Andre Lotterer i Benoit Treluyer.

Chociaż od ostatniego startu Pagenauda w Le Mans minęło sporo czasu, był regularnym uczestnikiem serii IMSA WeatherTech SportsCar Championship, wraz z ekipą Meyer Shank Racing odnosząc w tym roku drugie z rzędu zwycięstwo w Rolex 24 at Daytona.

- Wróciłem do Le Mans! Jestem tak zachwycony, że w końcu wszystko udało się poukładać - powiedział Pagenaud.

- Ten sezon 2023 będzie niesamowity. 24h Daytona, Indianapolis 500 i 24h Le Mans to imprezy numer jeden w świecie sportów motorowych, a ja wezmę udział we wszystkich trzech w jednym sezonie. To cudowne - podkreślił 38-latek.

- Nie mogę doczekać się tego wspaniałego doświadczenia. Cool Racing/CLX Motorsport to młody zespół, a jednak udaje im się ścigać w czołówce w bardzo konkurencyjnej klasie, to ekscytujące - zaznaczył zwycięzca Indianapolis 500 z sezonu 2019.

Cool Racing wystawi w tym roku w Le Mans dwa samochody, przy czym w drugim zgłoszeniu załogę stanowić będą Alexandre Coigny, Nicolas Lapierre i Malthe Jakobsen w dywizji LMP2 Pro-Am.

Oznacza to, że Lapierre jednak weźmie udział we francuskim klasyku piętnasty raz z rzędu pomimo rezygnacji z części wyścigowych obowiązków w Alpine, aby skupić się na rozwoju ich auta LMDh na sezon 2024.

- Na tę edycję zespół wyraźnie wrzuca wyższy bieg, wystawiając dwa auta LMP 2 Oreca 07 - powiedział szef ekipy Anthony Megevand.

- To zarówno zaszczyt, jak i wielka odpowiedzialność. Musimy w naszej pracy prezentować standard odpowiedni dla Le Mans, w najbardziej konkurencyjnej i zaciętej klasie. W każdym razie opracowaliśmy program i zestawiliśmy załogi z myślą o sprostaniu temu wyzwaniu - dodał.

- Simon będzie wielkim wsparciem dla naszego zespołu na wielu płaszczyznach. Ma wiedzę techniczną, jest doświadczony i szybki. Znamy go i chcemy razem napisać piękną historię. Z Reshadem i Vladislavem, samochód nr 47 będzie jednym z faworytów do końcowego triumfu - podsumował.

Z archiwum Motorsport.com - Galeria zdjęć: Simon Pagenaud, Sebastien Bourdais, Pedro Lamy (Peugeot 908 LMP1)

