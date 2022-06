Hołowczyc walczy w pucharze Alpine

Polak, który w ten weekend debiutuje w serii Alpine Elf Europa Cup, zakończył dziś rywalizację na torze Zandvoort.

Po kwalifikacjach, w których Hołowczyc uplasował się na 23. pozycji, celem mogło być przede wszystkim unikanie kłopotów i błędów oraz korzystanie z problemów innych kierowców.

Ponadto polski kierowca mógł wykorzystać pierwsze kilometry wyścigowe za kierownicą Alpine do tego, aby zebrać jak najwięcej doświadczenia.

Po starcie 25-minutowego wyścigu na torze Zandvoort Hołowczyc utrzymał swoją pozycję, a w następnych minutach walczył o awans na wyższe pozycje.

Ostatecznie polski kierowca, dla którego start na Zandvoort jest debiutem w serii Alpine Elf Europa Cup, zameldował się na mecie na 18. pozycji.

Na torze zabrakło tym razem Gosi Rdest, która w tym sezonie regularnie startuje w pucharze Alpine. Powodem nieobecności polskiej zawodniczki jest jej ślub. Cała stawka zapozowała wspólnie do zdjęcia, na którym życzą Gosi wspaniałych chwil - i my również dokładamy się do tych życzeń.

Pierwszy wyścig Alpine Elf Europa Cup na torze Zandvoort wygrał Lucas Frayssinet. Drugi był Louis Meric, a trzeci Edwin Traynard. Cała stawka na tej weekend, poza Krzysztofem Hołowczycem, składa się z reprezentantów Francji.