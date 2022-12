Jerzy Spinkiewicz z zespołu UNIQ Racing Team ma za sobą rewelacyjny weekend w Dubaju, gdzie w ten weekend odbyła się pierwsza runda cyklu Renault Clio Cup Middle East.

Polski kierowca wziął udział w trzech wyścigach, poprzedzanych trzema sesjami kwalifikacyjnymi na przestrzeni całego weekendu i zajmował pierwsze pozycje za każdym razem.

Na początek weekendu Spinkiewicz zdobył Pole Position do pierwszego wyścigu, z przewagą wynoszącą prawie 1 sekundę. Później zawodnik UNIQ Racing Team zdominował rywalizację i wypracował sobie przewagę 22 sekund na dystansie 15 okrążeń, dzięki czemu wygrał pierwszy w historii wyścig Renault Clio Cup Middle East w Dubaju. Jego partner zespołowy, Chen Han Lin, uplasował się w tym wyścigu na czwartym miejscu (druga lokata w klasyfikacji Challenger).

Czytaj również: Czyż i Spinkiewicz zakończyli sezony

W niedzielny poranek odbył się drugi wyścig, do którego Spinkiewicz ponownie wystartował z Pole Position. Polski kierowca odniósł swoje drugie zwycięstwo w ten weekend, a druga lokata jego zespołowego partnera dała dublet ekipie UNIQ Racing Team. Spinkiewicz przekroczył linię mety z przewagą ponad 17 sekund nad swoim kolegą.

Do ostatniego wyścigu Renault Clio Cup Middle East w Dubaju zawodnicy zespołu UNIQ Racing Team startowali z tych samych pozycji, co do wyścigu numer dwa - Jerzy Spinkiewicz z pierwszego, a Chen Han Lin z czwartego.

Polak triumfował trzeci raz w ten weekend, ponownie przekraczając linię mety bezpośrednio przed swoim zespołowym partnerem. To oznaczało drugi dublet w ten weekend dla UNIQ Racing Team - idealne zakończenie niesamowitego weekendu.