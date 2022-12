FIA ETRC zagości w Poznaniu

Najmocniejsze pojazdy ścigajace się na europejskich torach wyścigowych pod patronatem FIA w czerwcu przyszłego roku zawitają na Tor Poznań. Polski obiekt będzie jednym z dziewięciu, który w sezonie 2023 będzie gościł maszyny ścigające się w ramach FIA ETRC. Tor Poznań to jedyny nowy tor w przyszłorocznym kalendarzu.

- Oficjalnie potwierdzono nasz kalendarz wyścigów na 2023 rok i wierzymy, że stanowi on naprawdę mocną kombinację ciągłości i wyzwań dla naszych zespołów i kierowców. Jesteśmy podekscytowani dodaniem nowego miejsca do kalendarza wraz z rundą w Poznaniu w czerwcu. Nie możemy się doczekać ekscytujących wyścigów na torze, który wydaje się być wyzwaniem dla naszych kierowców - powiedział Rolf Werner, dyrektor zarządzający ETRA.

Poniżej znajdziecie zapis rozmowy z Markiem Nawareckim, Dyrektorem działu Sport & Touring Cars w FIA, którzy przybliża kibicom specyfikę wyścigów FIA ETRC.

- Wyścigi ciężarówek na poziomie europejskim mają dość długą już tradycję, bo wszystko zaczęło się w drugiej połowie lat 80. Obecnie jest to seria, która jest bardzo ściśle powiązana z branżą transportową. Widać to bardzo wyraźnie podczas rund odbywających sie w Le Mans czy też na Nürburgringu, które należą do tych cieszących się największym zainteresowaniem, i które to zawody potrafią gromadzić przeszło stutysięczną widownię. Przy okazji często odbywają się zloty ciężarówek, targi branżowe, a nawet koncerty - opowiada Marek Nawarecki.

Marek Nawarecki

- Pod tym względem Polska wpisuje się w te mistrzostwa idealnie, gdyż jeśli chodzi o branże transportu drogowego to – pomimo faktu, że cieżarówki w sektorze prywatnym mają u nas dość krótką historię – jesteśmy jednym z czołowych krajów w Europie, a nasi kierowcy pracują w całej Unii Europejskiej i nie tylko - tłumaczy Dyrektor działu Sport & Touring Cars w FIA.

Kalendarz FIA European Truck Racing Championship na sezon 2023:

20-21 maja - Misano (Włochy)

03-04 czerwca - Hungaroring (Węgry)

10-11 czerwca - Slovakia Ring (Słowacja)

24-25 czerwca - Tor Poznań (Polska)

15-16 lipca - Nürburgring (Niemcy)

26-27 sierpnia - Autodrom Most (Czechy)

09-10 września - Zolder (Belgia)

23-24 września - Le Mans (Francja)

30 września–01 października - Jarama (Hiszpania)

- Runda Goodyear FIA ETRC przynosi Polsce dyscyplinę sportów motorowych, która jest bardzo popularna w tej części Europy, a która w Polsce jak dotąd nie zagościła. Polska ma tradycje i doświadczenie w organizowaniu imprez należących do mistrzostw FIA – początkowo były to Rajdowe Mistrzostwa Europy, następnie runda WRC oraz Baja Poland, która jest częścią Pucharu Świata FIA w Cross-Country – natomiast jak dotąd nie było w Polsce międzynarodowej serii FIA w wyścigach płaskich, dlatego będzie to coś nowego dla organizatorów i polskich kibiców - zapowiada Marek Nawarecki.

W mistrzostwach FIA ETRC ścigają się ciągniki siodłowe o masie 5300 kg i mocach oscylujących w granicach 1200KM, co czyni je najcięższymi i najmocniejszymi samochodami rywalizującymi na torach wyścigowych Starego Kontynentu. Są to pojazdy prototypowe, zbudowane przy użyciu wielu seryjnych podzespołów, co ma na celu ograniczenie kosztów uczestnictwa.

Duży nacisk w tych mistrzostwach jest położony na nowe technologie oraz uczynienie rywalizacji przyjaznej środowisku naturalnemu. W ubiegłym roku to właśnie wyścigi ciężarówek były pierwszą kategorią FIA, która przeszła na biopaliwo w 100% pozyskiwane z surowców odnawialnych.

Od przyszłego roku regulamin techniczny będzie dopuszczać ciężarówki o napędzie elektrycznym oraz hybrydowym obok tych napędzanych silnikami spalinowymi.

Ponadto oficjalny dostawca ogumienia, Goodyear, poddaje zużyte opony wyścigowe recyclingowi. Opony przechodzą bieżnikowanie, a następnie trafiają do ciężarówek wykorzystywanych w branży transportowej.

- Wszystko to czyni ten cykl wyjątkowym i odróżnia go od innych dyscyplin sportu samochodowego, podobnie zresztą jak sama walka na torze, która z perspektywy widza jest czymś spektakularnym i niepowtarzalnym - podsumował Marek Nawarecki.

