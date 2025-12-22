Block po operacji
Córka Kena Blocka podzieliła się informacjami o swoim stanie zdrowia po przejściu operacji nadgarstka.
Lia Block, ART Grand Prix
Autor zdjęcia: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Po zakończeniu sezonu F1 Academy zawodniczka ART Grand Prix pod patronatem Williamsa przeszła zabieg chirurgiczny związany z powikłaniami po wypadku i poważnej kontuzji z przed pięciu lat.
Początkowo poinformowała fanów jedynie o konieczności poddania się operacji bez większych szczegółów, które ujawniła dopiero po udanym zabiegu i rozpoczęciu rekonwalescencji.
- Nie panikujcie – napisała Block w mediach społecznościowych. - To tylko drobny zabieg. W 2020 roku złamałam rękę i w efekcie doszło do uszkodzenia nerwu łokciowego.
- Od tamtej pory nie mam czucia w lewej strony dłoni, co wpływało na moją motorykę i siłę. W końcu coś z tym robię. Mam nadzieję, że pełna rekonwalescencja zajmie około miesiąca.
19 latka musi teraz skupić się na przygotowaniach do przyszłorocznych mistrzostw i znalezienia fotela. Drugi sezon F1 Academy był również jej ostatnim. W skutek tego przestała być członkinią Akademii Kierowców Williamsa.
- Po dwóch latach spędzonych w Williams Racing Academy możemy potwierdzić, że Lia Block opuści zespół z końcem 2025 roku i wróci do rajdów – czytamy w oświadczeniu.
- To była przyjemność towarzyszyć jej w tej drodze i życzymy jej wszystkiego najlepszego w nowym rozdziale kariery. Jako zespół pozostajemy zaangażowani w projekt F1 Academy i w odpowiednim czasie poinformujemy o naszym zgłoszeniu na sezon 2026.
Udostępnij lub zapisz ten artykuł
Najnowsze wiadomości
Subskrybuj i uzyskaj dostęp do Motorsport.com za pomocą blokera reklam.
Od Formuły 1 po MotoGP relacjonujemy prosto z padoku, ponieważ kochamy nasz sport, tak jak Ty. Aby móc nadal dostarczać nasze fachowe dziennikarstwo, nasza strona korzysta z reklam. Mimo to chcemy dać Ci możliwość korzystania z witryny wolnej od reklam i nadal używać ad-blockera.
Najciekawsze komentarze