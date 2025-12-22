Wszystkie serie
Zasubskrybuj

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Akademia F1 Miami

Block po operacji

Córka Kena Blocka podzieliła się informacjami o swoim stanie zdrowia po przejściu operacji nadgarstka.

Maciej Klaja
Opublikowano:
Lia Block, ART Grand Prix

Lia Block, ART Grand Prix

Autor zdjęcia: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Po zakończeniu sezonu F1 Academy zawodniczka ART Grand Prix pod patronatem Williamsa przeszła zabieg chirurgiczny związany z powikłaniami po wypadku i poważnej kontuzji z przed pięciu lat.

Początkowo poinformowała fanów jedynie o konieczności poddania się operacji bez większych szczegółów, które ujawniła dopiero po udanym zabiegu i rozpoczęciu rekonwalescencji.

- Nie panikujcie – napisała Block w mediach społecznościowych. - To tylko drobny zabieg. W 2020 roku złamałam rękę i w efekcie doszło do uszkodzenia nerwu łokciowego.

- Od tamtej pory nie mam czucia w lewej strony dłoni, co wpływało na moją motorykę i siłę. W końcu coś z tym robię. Mam nadzieję, że pełna rekonwalescencja zajmie około miesiąca.

19 latka musi teraz skupić się na przygotowaniach do przyszłorocznych mistrzostw i znalezienia fotela. Drugi sezon F1 Academy był również jej ostatnim. W skutek tego przestała być członkinią Akademii Kierowców Williamsa.

- Po dwóch latach spędzonych w Williams Racing Academy możemy potwierdzić, że Lia Block opuści zespół z końcem 2025 roku i wróci do rajdów – czytamy w oświadczeniu.

- To była przyjemność towarzyszyć jej w tej drodze i życzymy jej wszystkiego najlepszego w nowym rozdziale kariery. Jako zespół pozostajemy zaangażowani w projekt F1 Academy i w odpowiednim czasie poinformujemy o naszym zgłoszeniu na sezon 2026.

Czytaj również:

Udostępnij lub zapisz ten artykuł

Poprzedni artykuł Pin z upragnionym tytułem

Najciekawsze komentarze
Więcej o
Maciej Klaja
Villeneuve wierzy w Hadjara

Villeneuve wierzy w Hadjara

Formuła 1
Formuła 1
Villeneuve wierzy w Hadjara
Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę

Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę

WEC
WEC
Pourchaire: zasługiwałem na lepszą szansę
Brak wieści o Kubicy

Brak wieści o Kubicy

Prime
WEC
Prime
WEC
Brak wieści o Kubicy

Najnowsze wiadomości

Villeneuve wierzy w Hadjara

Villeneuve wierzy w Hadjara

Formuła 1
F1 Formuła 1
Villeneuve wierzy w Hadjara
Block po operacji

Block po operacji

Akademia F1
F1A Akademia F1
Miami
Block po operacji
Horner musiał odejść

Horner musiał odejść

Formuła 1
F1 Formuła 1
Horner musiał odejść
Rovanpera tęskni za latami 90

Rovanpera tęskni za latami 90

WRC
WRC WRC
Rovanpera tęskni za latami 90

Prosimy o kontakt

© 2025 Motorsport Network Wszelkie prawa zastrzeżone

Zarejestruj się za darmo

  • Szybki dostęp do ulubionych artykułów

  • Zarządzanie powiadomieniami o najświeższych wiadomościach i ulubionych kierowcach

  • Wyraź swoją opinię poprzez komentowanie artykułów

Motorsport prime

Poznaj kontent premium
Zasubskrybuj

Edycja

Polska Polska
Filtry