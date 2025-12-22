Po zakończeniu sezonu F1 Academy zawodniczka ART Grand Prix pod patronatem Williamsa przeszła zabieg chirurgiczny związany z powikłaniami po wypadku i poważnej kontuzji z przed pięciu lat.

Początkowo poinformowała fanów jedynie o konieczności poddania się operacji bez większych szczegółów, które ujawniła dopiero po udanym zabiegu i rozpoczęciu rekonwalescencji.

- Nie panikujcie – napisała Block w mediach społecznościowych. - To tylko drobny zabieg. W 2020 roku złamałam rękę i w efekcie doszło do uszkodzenia nerwu łokciowego.

- Od tamtej pory nie mam czucia w lewej strony dłoni, co wpływało na moją motorykę i siłę. W końcu coś z tym robię. Mam nadzieję, że pełna rekonwalescencja zajmie około miesiąca.

19 latka musi teraz skupić się na przygotowaniach do przyszłorocznych mistrzostw i znalezienia fotela. Drugi sezon F1 Academy był również jej ostatnim. W skutek tego przestała być członkinią Akademii Kierowców Williamsa.

- Po dwóch latach spędzonych w Williams Racing Academy możemy potwierdzić, że Lia Block opuści zespół z końcem 2025 roku i wróci do rajdów – czytamy w oświadczeniu.

- To była przyjemność towarzyszyć jej w tej drodze i życzymy jej wszystkiego najlepszego w nowym rozdziale kariery. Jako zespół pozostajemy zaangażowani w projekt F1 Academy i w odpowiednim czasie poinformujemy o naszym zgłoszeniu na sezon 2026.