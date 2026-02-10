Przejdź do głównej treści
Asian Le Mans

Wicemistrzostwo Inter Europolu Competition

Polski zespół wywalczył wicemistrzostwo Azjatyckiej Serii Le Mans w klasie LMP3.

Maciej Klaja
Opublikowano:
#88 Inter Europol Competition Ligier JS P320 - Nissan of Alexander Bukhantsov, Kai Askey, Pedro Perino

#88 Inter Europol Competition Ligier JS P320 - Nissan of Alexander Bukhantsov, Kai Askey, Pedro Perino

Autor zdjęcia: Eric Le Galliot

W miniony weekend odbyła się trzecia i ostania runda Asian Le Mans Series w sezonie 2025–26. Inter Europol Competition wywalczył na torze Yas Marina trzy podia i zwycięstwo, jednak zostali zdyskwalifikowani z pierwszego wyścigu tracąc triumf i tytuł mistrzowski.

#4 CrowdStrike Racing by APR w składzie: Louis Deletraz, Malthe Jakobsen i George Kurtz zdobyli mistrzostwo w klasyfikacji generalnej, plasując się na czele tabeli LMP2 z przewagą 28 punktów. Załoga numer 43. Inter Europolu Competition zakończyła sezon zdobywając drugie miejsce, które dało im 11. lokatę.

W niżej kategorii polską ekipę pokonał tylko #17 CLX Motorsport. Wystawiający dwa prototypy pod polską flagą #8 Team Virage został sklasyfikowany siódmy i dziesiąty. Jacek Zielonka, jedyny Polak w stawce, wywalczył z #26 Bretton Racing dziewiątą pozycję.

#74 Kessel Racing sięgnął po tytuł w klasie GT. W pierwszej czwórce znalazło się aż czterech producentów: Ferrari, BMW, Porsche i Mercedes.

