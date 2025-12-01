Zespołowy mistrz Ultimate Cup Series i wicemistrz wspomnianej serii z 2024 roku bardzo szybko adaptuje się na kolejnych szczeblach Endurance.

Jeszcze przed sezonem 2024 rywalizował z sukcesami głównie w Wyścigowych Mistrzostwach Polski i międzynarodowych pucharach za sterami Radicala, aby dość sprawnie odnaleźć się w prototypie LMP3 i rywalizować na najwyższym poziomie i będąc w bieżącym roku kierowcą Team Virage w European Le Mans Series i Michelin Le Mans Cup.

Po tych krokach nadszedł czas na nowy sprawdzian i kierunek. Tym razem Jacek Zielonka wystartuje w 6 rundach Asian Le Mans Series w sezonie 2025/2026.

Przed 45-letnim kierowcą z Zabrza starty na torach takich jak Sepang, Dubai Autodrome czy Yas Marina. Podczas wizyty na każdym z tych obiektów kierowców czekają dwa 4-godzinne wyścigi, które liczą się jako osobne rundy.

Jacek Zielonka

Polak ma bardzo duże szanse na dobry wynik, ponieważ dołącza do czeskiej załogi Bretton Racing, która w sezonie 2024/2025 wywalczyła mistrzostwo w ALMS. Wówczas w prototypie z numerem 26 rywalizowali kierowcy tj. Theodor Jensen, Jens Reno Møller, Dan Skočdopole i Griffin Peebles.

Zespół Bretton Racing potwierdził, że w nowym składzie obok Jacka Zielonki zobaczymy także Lenny’ego Rieda i Lucasa Fluxę. Polak będzie współpracował z szybkimi kierowcami, którzy mają na koncie starty w single-seaterach, czyli bolidach jednomiejscowych.

Jeszcze w zeszłym roku Ried startował w Formule Winter Series i Hiszpańskiej Formule 4, a w tym roku jeździł w Eurocup-3. Kilka lat wcześniej zdobywał wicemistrzostwo i mistrzostwo Niemiec w kartingu. Za to Lucas Fluxa to kierowca, który w 2024 roku wygrał dwa wyścigi hiszpańskiej F4, a w br. dodał do tego triumf w GB3 Championship i 8. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Patrząc na dotychczasowe dokonania Niemca i Hiszpana oraz łącząc to z doświadczeniem Zielonki w samochodzie Ligier JSP 325, czeski zespół może znów liczyć na walkę o czołowe pozycje w wyścigach i klasyfikacji generalnej Asian Le Mans Series.

Jacek Zielonka

Warto dodać, że stawka będzie bardzo mocna, ponieważ w tej samej kategorii starty potwierdził były kierowca Jordan GP (2005) i HRT (2011) w Formule 1, Narain Karthikeyan.

- Jestem bardzo podekscytowany możliwością wystartowania w tym sezonie w Asian Le Mans Series w barwach aktualnego mistrza serii w klasie LMP3 - powiedział Jacek Zielonka. - W tym roku obsada jest zdecydowanie najmocniejsza, przyjdzie nam walczyć z najlepszymi zespołami i kierowcami tego sezonu w European Le Mans Series oraz Le Mans Cup.

- Rekordowy grid 48 samochodów obejmujący 16 aut LMP2, 10 aut LMP3 oraz 22 auta GT3, całkowicie nowe dla mnie tory wyścigowe w gorącej Azji to dla mnie niesamowite wyzwanie i możliwość sprawdzenia się na najwyższym światowym poziomie wyścigów Endurance.

- Szczególnie czekam na pierwszy wyścig sezonu na torze Sepang w Malezji 13 grudnia, gdyż w zeszłym roku w pierwszym wyścigu miałem możliwość sprawdzenia się w roli komentatora w telewizji Motowizja. Nie przypuszczałem, że w tym roku zasiądę za sterami jednego z aut LMP3 i będę się ścigał w tej prestiżowej serii wyścigów długodystansowych.

Jacek Zielonka

Kalendarz Asian Le Mans Series 2025/2026

Polski kierowca wystartuje w 6 rundach, z czego dwie odbędą się w Malezji, a kolejne cztery w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (w Dubaju i Abu Zabi). Dla Jacka Zielonki będzie okazja do poznania nowych torów oraz pokazania się z jak najlepszej strony przed głównym sezonem 2026.

Na plany przyszłorocznych startów kierowcy z Zabrza musimy jeszcze poczekać. Celem jest powrót do European Le Mans Series i walka o czołówkę LMP3, co pomoże przybliżyć 45-latka do kategorii LMP2 i startów w 24h Le Mans w przyszłości.

1. 13 grudnia 2025 - 4 Hours of Sepang #1

2. 14 grudnia 2025 - 4 Hours of Sepang #2

3. 31 grudnia 2025 - 4 Hours of Dubai #1

4. 1 stycznia 2026 - 4 Hours of Dubai #2

5. 7 stycznia 2026 - 4 Hours of Abu Dhabi #1

6. 8 stycznia 2026 - 4 Hours of Abu Dhabi #2

informacja prasowa