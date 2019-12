Walka o tytuł mistrza Polski w grupie SuperNational tradycyjnie już trwała do ostatniej rundy. Tym razem jednak zawodnicy rozstrzygnęli ją jeszcze przed zakończeniem finałowego biegu, a wszystko za sprawą kolizji, do której doszło pomiędzy pretendentami do tytułu – Rafałem Berdysem i Damianem Litwinowiczem.