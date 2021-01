Ballbé pozostał w domu

Jordi Ballbé, jeden z organizatorów Rajdu Andaluzji, zachorował na COVID-19. - Złapałem to dzień przed Bożym Narodzeniem - poinformował Katalończyk. - Na szczęście objawy są łagodne, ale muszę pozostać w domu do 3 stycznia. To frustrujące, że nie mogę jechać na Dakar. Pracowaliśmy nad tym projektem przez wiele miesięcy. Bardzo mi przykro, że zostawiłem Jordiego i José Luisa (Criado) samych w ciężarówce. Zmusi ich to podjęcia innych zadań przez cały rajd, skróci czas na odpoczynek.

KH-7 Epsilon Team wystawia MAN-a DGA 26.480. Jordi Juvanteny zaliczy 29, jego pilot - trzydziesty Dakar. Ta dwójka odniosła 15 zwycięstw w kategorii 6x6, dziesięć w kategorii Production. Już w 2016 Juvanteny i Criado musieli sobie radzić bez pokładowego mechanika w Rajdzie Dakar.