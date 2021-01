16 lat po Kleinschmidt

Niemka odniosła 10 etapowych sukcesów w okresie 1997-2005 (i wygrała Dakar 2001). Cristina Gutiérrez pilotowana przez Françoisa Cazaleta, triumfowała w grupie T3 na szlaku do Biszy. Dwa tygodnie przed Dakarem dentystka z Burgos dołączyła do Red Bull Off Road Team USA, nie mając żadnego doświadczenia w UTV.

Otwierający trasę Kris Meeke pozostał wirtualnym liderem jeszcze na punkcie 92 km. Po 135 kilometrach Irlandczyk tracił do Gutiérrez 1.41, a do 177 kilometra strata Meeke'a przekroczyła 11 minut. W Zephyrze zapaliło się zapasowe koło, uszkodzeniu uległa instalacja elektryczna i Meeke czeka na przyholowanie na biwak.

Drugie miejsce zajęli Josef Macháček i Pavel Vyoral z Buggyra Racing. 63-letni Macháček pięć razy wygrał Dakar na quadzie. Najmłodszy w stawce, Seth Quintero, kolega Cristiny z zespołu, zameldował się na mecie z trzecim czasem.

UTV - T3

1. Cristina Gutiérrez/François Cazalet (E/F) OT3 3:35.56

2. Josef Macháček/Pavel Vyoral (CZ) Can-Am Buggyra DV21 +21.36

3. Seth Quintero/Dennis Zenz (USA/D) OT3 +24.03

4. Jean-Luc Pisson-Ceccaldi/Valentin Sarreaud (F) Zephyr +26.01

5. Mattias Ekström/Emil Bergkvist (S) Yamaha YXZ 1000R +31.24

6. Jean-Rémy Bergouhne/Jean Brucy (F) Zephyr +1:07.44

7. Jean-Pascal Besson/Patrice Roissac (F) T3RR +1:11.53

8. Camélia Liparoti/Annett Fischer (I/D) Yamaha YXZ 1000R +1:23.10

9. Philippe Pinchedez/Vincent Ferri (F) T3RR +1:27.02

10. Lionel Baud/Loïc Minaudier (F) Zephyr +1:35.12

PO ETAPIE

1. Gutiérrez 3:42.57, 2. Macháček +21.56, 3. Quintero +23.44, 4. Pisson-Ceccaldi +26.18, 5. Ekström +31.32, 6. Bergounhe +1:08.07, 7. Besson +1:12.18, 8. Liparoti +1:23.43, 9. Pinchedez +1:27.14, 10. Baud +1:35.09.