Po dziewięciu dniach rywalizacji Al-Attiyah, pilotowany przez Mathieu Baumela, pewnie zmierza po swoje piąte zwycięstwo w maratonie. Jadąca Toyotą załoga ma przeszło godzinę przewagi w łącznej klasyfikacji.

Za Al-Attiyahem widnieją w wynikach Henk Lategan i Brett Cummings - koledzy z fabrycznej ekipy Toyota Gazoo Racing - oraz Lucas Moraes i Timo Gottschalk, kolejni użytkownicy Hiluxa. Oznacza to, że japoński producent jest na najlepszej drodze do sukcesu w legendarnym maratonie.

Pytany czy zajęcie całego podium jest teraz głównym celem Toyoty, Al-Attiyah odpowiedział:

- Dobrze jest mieć trzy Toyoty na podium. To niesamowite - powiedział w rozmowie z Motorsport.com. - Pracowaliśmy bardzo ciężko i fajnie będzie zająć całe podium.

- Pierwszy tydzień był bardzo interesujący, choć niełatwy dla organizmu. Dla samochodu również nie, ponieważ mieliśmy dużo deszczu i piasek był twardy. Pokazaliśmy jednak jakość Toyoty Hilux i naszą prędkość. Jestem bardzo zadowolony. Wspólnie pracowaliśmy bardzo ciężko, by każdego dnia uzyskać jak najlepszy wynik.

- Brawa też dla Henka, który spisał się świetnie. Teraz musimy mądrze rozegrać drugi tydzień w Empty Quarter. To będzie bardzo ważne. Nawet jeśli stracimy kilka minut, nadal powinno to wystarczyć, by zająć całe podium.

Zanim uczestnicy dotrą do mety w Ad-Dammam czeka ich kilka dni rywalizacji w Empty Quarter, czyli na rozległej i piaszczystej pustynii. Al-Attiyah przestrzega więc przed zbyt wczesnym świętowaniem.

- To był szybki tydzień, a wszystkie kłopoty spotkały innych. Zrobiliśmy swoje i teraz, mając trzy samochody na podium, musimy upewnić się, że dojadą do mety, a my obronimy zwycięstwo.

- Przed nami długa droga i pracujemy dzień po dniu. Etap maratoński będzie bardzo ważny. Musimy unikać poważnych problemów. Tydzień w Empty Quarter będzie trudny.

Polecane video: