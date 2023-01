Komitet FIA World Rally-Raid Championship ogłosił zmianę w bilansie osiągów, aby dać samochodom w klasie T1.U dla prototypów wykorzystujących energię odnawialną – w tym Audi RS Q e-tron E2 – dodatkowe 8 kW, co ma być warte około 11 koni mechanicznych.

Analizę przeprowadzono na trzech początkowych etapach tegorocznej imprezy, a wyniki opublikowano wkrótce po zakończeniu środowego, czwartego testu w Ha'il. Audi skorzysta zatem z nowej maksymalnej mocy 266 kW, z wyłączeniem 2% współczynnika sprawności w ramach Equivalence of Technology (EoT).

Carlos Sainz z Audi z zadowoleniem przyjął tę decyzję, mówiąc, że cieszy się z osiągniętego kompromisu po tym, jak przed rozpoczęciem imprezy skarżył się na dołożenie dodatkowych 100 kilogramów do samochodów z klasy T1.U.

- Mogą to zmierzyć i zobaczyć. Mają wszystkie dane, aby zweryfikować, co napędza jeden samochód, a co drugi, i wyobrażam sobie, że jeśli dadzą nam 8 kW, czyli 11 koni mechanicznych, to zauważyli, że czegoś nam brakuje - powiedział El Matador, rozmawiając z grupą mediów, w tym Motorsport.com.

Aktualny lider Rajdu Dakar 2023, Nasser Al-Attiyah, był jednak oburzony tym rozwiązaniem i wydawał się oskarżać organizatorów o faworyzowanie Audi w swoich kanałach w mediach społecznościowych.

- Co za niespodzianka, dają naszemu głównemu rywalowi 11 KM więcej! Dziękuję za wczesne zabicie rajdu - napiał kierowca Toyoty na Instagramie, zamieszczając zdjęcie oświadczenia organizatorów.

Samochody elektryczne, takie jak Audi - podobnie jak inne pojazdy wykorzystujące alternatywne źródła energii - konkurują w innej klasie niż maszyny T1+ i dlatego podlegają nieco innym przepisom dotyczącym silników.