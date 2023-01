Drugi etap dla Nassera Al-Attiyaha i Mathieu Baumela nie mógł pójść lepiej, ponieważ dzięki wygraniu 430-kilometrowego oesu, zmniejszyli stratę z pierwszego odcinka specjalnego, jaką mieli do liderujących Carlos Sainza i Lucasa Cruza.

Kierowca Toyoty najlepiej poradził sobie na kamienistej oraz piaszczystej trasie prowadzącej do Al-Ula, ograniczając różnicę do Sainza w generalce do nieco ponad dwóch minut.

Sebastien Loeb i Fabian Lurquin po złapaniu trzech kapci stracili wczoraj ponad godzinę, podczas gdy Stephane Peterhansel i Eduoard Boulanger też z przygodami na koncie, dotarli do mety próby pół godziny za liderami.

To czyni Al-Attiyaha znów wyraźnym pretendentem do kolejnego triumfu w Dakarze, który z kolei po trudnościach Loeba, teraz Sainza wskazał na głównego rywala.

- Carlos prowadzi, a my jesteśmy na drugim miejscu, ale przed nami jeszcze długa droga do przebycia - powiedział Al-Attiyah dla motorsport.com. - W niedzielę popełniliśmy małe błędy, na których straciliśmy sześć minut, a w poniedziałek staraliśmy się to odrobić. Jesteśmy zadowoleni. Mieliśmy jednego kapcia. Etap nie był łatwy, cieszę się, że dotarliśmy do mety.

- Nie pamiętam, kiedy jechałem przez pięć godzin z taką ilością nawigacji, ale jestem bardzo zadowolony z tego jak nam poszło - podkreślił. - To moje 45 etapowe zwycięstwo w Dakarze. To fajny rekord, ale skupiam się na kolejnym dniu.

Mówiąc o kłopotach Loeba, gdy poinformowano go, że Francuz miał trzy kapcie, dodał: - No tak, nie było mu łatwo. Stracił na tym ponad godzinę. Taka różnica będzie trudna do odrobienia. Przypomnijmy sobie, jak to było w zeszłym roku, kiedy przepada godzina. Nie jest wtedy łatwo i ryzykuje się wiele próbując to zniwelować.

Video: Dakar 2023: Etap 2 - Samochody