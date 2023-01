Ubiegłoroczni zwycięzcy Dakaru i mistrzowie W2RC 2022 - Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel, nie rozpoczęli najlepiej tegorocznej edycji.

Załoga Toyoty Hilux miała sporo problemów z nawigacją na niedzielnym 368-kilometrowym odcinku.

Katarczyk w rozmowie udzielonej motorsport.com przyznał, że stracili „pięć lub sześć” minut starając się odnaleźć właściwy szlak na etapie, gdzie głównymi bohaterami były pustynia, wydmy i kaniony.

- Etap poszedł dobrze, chociaż był trudny z powodu nawigacji. Zgubiliśmy się, co kosztowało nas pięć lub sześć minut. Udało nam się potem wrócić na właściwą drogę i jest ok. Zajęliśmy siódme miejsce, co daje nam dobrą pozycję startową na jutro - powiedział Al-Attiyah.

Sebastien Loeb, którego wskazał na swojego największego rywala, jeszcze przed rajdem, był drugi, tuż za Carlosem Sainzem.

Pytany o wynik Francuza, Nasser dodał: - Nie miał problemów mechanicznych, podczas gdy większość zawodników miała kłopoty na początku odcinka. W każdym razie Seb pojechał świetnie.

Odnosząc się do strategii na poniedziałek, stwierdził: - Nie wiem, poczekajmy i zobaczymy co przyniesie jutrzejszy dzień.

Lucas Cruz, pilot Carlosa Sainza, komentując dzisiejsze trudności Baumela, wspomniał: - Rozmawiałem tylko z Mathieu. Powiedział mi, że w jednym obszarze pojechali za daleko w lewo. Kiedy przejeżdżasz z jednej doliny do drugiej, robi się wtedy bałagan i ciężko jest wrócić na właściwy kurs. To tyle co wiem.

Video: Dakar 2023: Etap 1 - Samochody