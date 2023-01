Po pokonaniu w sobotę tylko dojazdówki, zawodnicy zasiadający na quadach, podobnie jak motocykliści, w niedzielę wrócili do rywalizacji. Ścigali się na 346-kilometrowym odcinku specjalnym na południe od Al-Duwadimi. Następnie skierowali się do Rijadu. Tam, w stolicy Arabii Saudyjskiej, na całą rajdową karawanę czeka dzień przerwy. Akcja w 45 edycji maratonu zostanie wznowiona we wtorek, dziesiątego stycznia.

Jedenastu quadowców przystąpiło do próby dnia. Zwycięzca z piątku, Manuel Andujar, ruszał jako pierwszy, a za nim Alexandre Giroud, lider klasyfikacji generalnej. Francuz przed niedzielnym starciem miał prawie 45 minut przewagi nad Francisco Moreno Floresem oraz ponad 1 godzinę i 20 minut nad Pablo Copettim na trzecim miejscu.

Andujar posiadający dużą stratę do Girouda w łącznych wynikach nie zamierza jednak poddawać się bez walki. Na 47 kilometrze miał drugi czas, wyprzedzając o 40 sekund Floresa. Copetti był trzeci nieco ponad minutę z tyłu. Giroud ustępował o 1.38. Prowadził natomiast Laisvydas Kancius, który nie liczy się w generalce po tym, jak z powodu problemów mechanicznych nie ukończył szóstego etapu. Miał 3.22 przewagi nad Andujarem.

Kancius był wyraźnie zdeterminowany, by powetować sobie niedawne niepowodzenie i wygrać ten odcinek specjalny. Na 146 kilometrze miał w zapasie 8 minut nad Andujarem i 8.25 nad Floresem. Giroud ustępował o dziesięć minut.

Andujar zaliczył następnie kraksę, zdołał wznowić jazdę, ale oddał drugie miejsce Floresowi, będącemu siedem minut za liderującym Kanciusem. Giroud ze swoimi stratami zszedł natomiast już poniżej dziesięciu minut po 203 kilometrach ścigania.

Ostatecznie to Andujar wygrał etap, dość niespodziewanie, biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg zdarzeń. Giroud na próbie był drugi, ze stratą 2.05, zachowując zdecydowane prowadzenie w rajdzie. Na etapowym podium stanął również Medeiros (+11.55).

Kancius, który podążał najszybciej przez prawie cały oes, na 235 kilometrze doświadczył problemów technicznych i był dopiero czwarty (+14.4).

Andujar przed dniem przerwy awansował na drugie miejsce w łącznych wynikach. Jest 1.41.37 za Giroudem.

Wyniki - Etap 8

1. Manuel Andújar

2. Alexandre Giroud +2.5

3. Marcelo Medeiros +11.55

4. Laisvydas Kancius +14.14

5. Juraj Varga +15.37

6. Pablo Copetti +20.34

7. Toni Vingut +26.10

8. Francisco Moreno Flores +42.11

Po etapie: 1. Giroud, 2.Andujar +1.41.37, 3.Copetti +1.42.12, 4.Moreno Flores +1.51.3, 5.Varga +2.47.25, 6.Vingut +5.52.54, 7.Kancius +18.29.6, 8.Medeiros +31.12.41