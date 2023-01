Po sylwestrowej rozgrzewce i krótkim prologu, który pomógł ustalić kolejność startową do pierwszego etapu, w Nowy Rok załogom przyszło zmierzyć się już z poważnym wyzwaniem w postaci blisko 370-kilometrowego oesu.

Sainz i Cruz - liczący na czwarte zwycięstwo w maratonie - wyruszyli na trasę jako piąta załoga i początkowo nie narzucili wysokiego tempa. Już po niespełna 40 kilometrach tracili blisko 3 minuty. Spowolniła ich również uszkodzona opona. Jeszcze przed połową oesu dystans do liderów próby wzrósł o kolejne 60 sekund. Później hiszpański duet w Audi mocno wziął się jednak do pracy. Na pozostałych 200 kilometrach nie tylko odrobili całą stratę, ale jeszcze wypracowali sobie prawie pół minuty zapasu. Dla Sainza to 42 etapowy triumf w Dakarze.

Drugie miejsce - podobnie jak podczas wczorajszego prologu - zajęli Sebastien Loeb i Fabian Lurquin. Francusko-belgijski duet również jechał nierównym tempem, choć wahania były mniejsze niż u zwycięzców etapu. BRX Hunter szczególnie szybko przejechał końcówkę oesu, ale do Sainza zabrakło 23 s.

Dobrą formę swoją oraz Audi potwierdzili Mattias Ekstrom i Emil Bergkvist. Szwedzi na każdym międzyczasie meldowali się z najlepszym wynikiem, ale stracili etapowe zwycięstwo na ostatnich 100 kilometrach. Nie utrzymali za sobą ani Sainza, ani Loeba i musieli zadowolić się trzecim miejscem [+47 s].

Tuż za oesowym podium dojechali Guerlain Chicherit i Alexandre Winocq [+1.04]. Piątkę zamknął gospodarz: Yazeed Al-Rajhi, pilotowany przez Dirka von Zitzewitza [+1.59]. Szósty czas należał do Vaidotasa Zali i Paulo Fiuzy [+5.28], a siódmy do Briana Baragwanatha i Leonarda Cremera [+6.33]. Orlando Terranova i Alex Haro Bravo doprowadzili drugiego fabrycznego BRX Huntera na ósmej pozycji [+6.59].

Nasser Al-Attiyah i Mathieu Baumel - ubiegłoroczni triumfatorzy - zameldowali się z dopiero dziewiątym wynikiem. Strata do Sainza wyniosła ponad 7 minut. Dziesiątkę zamknęli Jakub Przygoński i Armand Monleon [+8.52]. Polsko-hiszpańska załoga finiszowała 2 s przed Stephane Peterhanselem i Eduardem Boulangerem.

Magdalena Zając i Jacek Czachor ukończyli odcinek z 56 czasem [+4:17.02] w podstawowej klasie samochodowej

Pechowo udział w maratonie zakończyli Michel Kremer i Thomas de Bois. Ich Century CR6 zapalił się jeszcze przed setnym kilometrem oesu. Załoga w ostatniej chwili zdołała opuścić pojazd.

W klasyfikacji generalnej, czyli po przejechaniu prologu oraz niedzielnego etapu, na czele rajdu są Sainz i Cruz. Loeb i Lurquin tracą 10 s, a Ekstrom i Bergkvist 33 s.

AKTUALIZACJA: Chicherit oraz Baragwanath otrzymali minutowe kary. W wynikach oesu zepchnęło ich to odpowiednio na piątą i dziewiątą pozycję. 10 sekund doliczono do rezultatu Al-Attiyaha, ale Katarczyk zyskał jedno miejsce.

Wyniki - Etap 1 [368 km]:

1. Carlos Sainz Lucas Cruz Audi RS Q e-tron E2 3:20,41

2. Sebastien Loeb Fabian Lurquin BRX Hunter T1+ +23 s

3. Mattias Ekstrom Emil Bergkvist Audi RS Q e-tron E2 +47 s

4. Yazeed Al-Rajhi Dirk von Zitzewitz Toyota Hilux Overdrive +1.59

5. Guerlain Chicherit Alexandre Winocq Hunter +2.04

6. Vaidotas Zala Paulo Fiuza Hunter +5.28

7. Orlando Terranova Alex Haro Bravo BRX Hunter T1+ +6.59

8. Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota GR DKR Hilux +7.19

9. Brian Baragwanath Leonard Cremer Century CR6 +7.33

10. Jakub Przygoński Armand Monleon Mini John Cooper Works Plus +8.52

Po etapie: 1. Sainz, 2. Loeb +10 s, 3. Ekstrom +33 s. 4. Al-Rajhi +2.01, 5. Chicherit +2.03, 6. Terranova +7.05, 7. Al-Attiyah +7.17, 8. Baragwanath +7.51, 9. Peterhansel +8.51, 10. Przygoński +8.54

AKTUALIZACJA 2: Ekstrom i Bergkvist otrzymali 15-minutową karę za ominięcie jednego z punktów kontrolnych. Szwedzi spadli na piętnaste miejsce w tabeli dnia i trzynaste w klasyfikacji generalnej.

