Audi podało skład na Rajd Dakar 2022

Debiut Audi w Rajdzie Dakar 2022 będzie nie tylko prawdziwie innowacyjnym wyzwaniem technicznym. Niemiecki producent ma do tego skład kierowców, którego będzie zazdrościł im cały dakarowy biwak.

Audi będzie miało Stephane'a Peterhansela, Carlosa Sainza i Mattiasa Ekströma pod jednym dachem i to oni będą odpowiedzialni za rozwijanie i przetestowanie prototypu hybrydowego 4x4 z elektrycznym układem napędowym, który niemiecka marka projektuje od ponad roku we współpracy z Q Motorsport (prowadzonym przez Svena Quandta, szefa ekipy X-Raid).

- Nie będzie przesadą określenie „zespół marzeń”- powiedział Julius Seebach, dyrektor zarządzający Audi Sport GmbH. - Stephane jest najbardziej utytułowanym kierowcą w Dakarze. Carlos jest wielokrotnym zwycięzcą Dakaru i mistrzem świata w rajdach. Wraz z Mattiasem świętowaliśmy już w przeszłości wiele sukcesów Audi. Jest jednym z najbardziej wszechstronnych kierowców na świecie. Oprócz dużej szybkości, wszyscy wnoszą ogromną wiedzę i motywację do naszego zespołu. To samo dotyczy ich pilotów, którzy odgrywają coraz ważniejszą rolę w Rajdzie Dakar.

Peterhansel będzie miał po prawej stronie Edouarda Boulangera, z którym startował podczas poprzedniej edycji Dakaru 2021 w Arabii Saudyjskiej, odnosząc czternasty triumf w tej imprezie. Francuski duet ma nadzieję zostać pierwszymi zwycięzcami w samochodzie hybrydowym w najtrudniejszym rajdzie świata.

- Dakar to jedna z największych przygód na tym świecie. Do tego jest u progu radykalnej zmiany: przyszłość jest elektryczna - powiedział Peterhansel. - Za dziesięć lat wszyscy będą jeździć samochodami elektrycznymi. Dakar to ekstremalny test dla tej technologii. Chcemy być pierwszym zespołem, który wygra Rajd Dakar korzystając z takiego układu napędowego. Nie mogę doczekać się podjęcia tego bardzo ambitnego projektu z Audi.

Sainz będzie nadal mógł liczyć na Lucasa Cruza, z którym wygrał trzy Dakary. Hiszpański kierowca jest świadomy wyzwań technicznych, jakie przed nim stoją, ale też wielokrotnie podkreślił swój wkład w rozwój samochodów rajdowych.

- Nawet w wieku 59 lat nadal jestem głodny jazdy, w przeciwnym razie nie podjąłbym się tego nowego wyzwania - powiedział Sainz. - Już jako dziecko marzyłem o zostaniu kierowcą rajdowym. Moja pasja jest niezmienna.

- Audi quattro na zawsze zmieniło rajdowe mistrzostwa świata. Teraz próbujemy czegoś podobnego w Rajdzie Dakar - dodał. - Inżynierowie mają znacznie większą swobodę w Rajdzie Dakar niż w innych seriach. Mam pełne zaufanie do inżynierów Audi i postaram się pomóc im swoim doświadczeniem w opracowaniu szybkiego i odnoszącego sukcesy samochodu. Dakar to największe wyzwanie dla elektrycznego układu napędowego. To fantastyczny i ekstremalny projekt. Nie mogę się doczekać, aby po raz pierwszy przetestować samochód. To, co widziałem do tej pory, dodaje mi pewności siebie.

Mattias Ekström, dwukrotny mistrz DTM i mistrz świata w rallycrossie z sezonu 2016, będzie pilotowany przez Emila Bergkvista. Szwedzki duet zadebiutował w Rajdzie Dakar w tym roku. Jechali w kategorii T3, zasiadając w Yamasze YXZ1000R.

- Dakar z pewnością jest jedną z najbardziej ekscytujących przygód w mojej karierze - powiedział Mattias Ekström. - Fantastycznie jest móc realizować ten ekscytujący projekt razem z zespołem, z którym świętowałem swoje największe sukcesy. Chociaż w tym roku skończę 43 lata, czuję się jak junior w porównaniu z Carlosem i Stephane’em. W tym sporcie potrzebujesz dużego doświadczenia we wszystkich dziedzinach. Wciąż muszę wiele nauczyć się, ale nie mogę się doczekać startu.