Dla Argentyńczyka to pierwsze zwycięstwo w tym najtrudniejszym rajdzie na świecie, natomiast dla Hondy to kolejny triumf, drugi z rzędu, po zdominowaniu tegorocznej rywalizacji.

- Ciężko mi teraz cokolwiek powiedzieć. Jestem bardzo szczęśliwy i udało się zrealizować moje marzenie. Pracowałem na to przez kilka lat. Niewiele osób wie, jak bardzo trzeba się temu poświęcić, ile trzeba trenować i jak dużo rzeczy odłożyć na bok. Teraz radość jest ogromna, aż się popłakałem. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i pomagali - cieszył się Kevin Benavides.

- Bez wątpienia, to był najtrudniejszy Dakar pod względem nawigacji, ale też szalony, bowiem sytuacja zmieniała się z dnia na dzień. Cały czas walczyliśmy - kontynuował.

Mówiąc o ostatnim etapie rajdu, dodał: - Musiałem dzisiaj otwierać trasę i bałem się, że to będzie duże utrudnienie. Skupiłem się jednak wyłącznie na jeździe, dałem z siebie 110 procent, nie myślałem o niczym innym do czasu przekroczenia linii mety. Cisnąłem do ostatniego metra.

Najważniejsza jest dla mnie moja rodzina, robią dla mnie wszystko. Mój brat Luciano też mnie bardzo wspiera i szkoda, że nie ukończył tego rajdu - przekazał. - Wszyscy ludzie, którzy są ze mną wiedzą ile na to pracowaliśmy. Towarzyszy mi teraz mnóstwo emocji. W piątek rano [red. przed ostatnim etapem] bardzo się denerwowałem. Każdy dzień wiele zmieniał. Na jednym, z etapów, na którym straciłem dziesięć minut, myślałem, że już po wszystkim. Jednak ten rajd pokazuje, że kluczowe są koncentracja, dobra nawigacja i równy rytm do samego końca.

Ricky Brabec stracił w rajdzie do Benavidesa niespełna pięć minut. Trójkę skompletował Sam Sunderland z zespołu KTM.