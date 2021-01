Zmarł Pierre Cherpin

52-letni przedsiębiorca z Bretanii, zapalony żeglarz, Cherpin czwarty raz uczestniczył w Dakarze, rywalizując w Original by Motul.

Kierowca Husqvarny wystawionej przez zespół GDR Cherpin, miał wypadek na 178 kilometrze siódmego odcinka specjalnego. Francuz doznał poważnych obrażeń głowy i został przewieziony do szpitala w Sakakace, gdzie po operacji neurochirurgicznej utrzymywano pacjenta w stanie sztucznej śpiączki.

Cherpina przewieziono drogą lotniczą do szpitala w Dżuddzie, a stamtąd miał trafić do szpitala w Lille. Motocyklista nie przeżył jednak podróży do Francji.