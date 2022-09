Biało-Czerwoni szykują się na Dakar

Już kilka dni temu na portalach społecznościowych duetu Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz pojawiła się dość lakoniczna informacja, że szykują dla swoich kibiców „coś wielkiego”. W środę wieczorem odkryli karty, zapowiadając nowy rozdział w swojej rajdowej karierze. Pod hasłem #NASInaDAKAR planują zrealizować swoje wielkie marzenie czyli udział w tym najsłynniejszym rajdzie. Zaprezentowali również rajdówkę, która z charakterystycznej dla siebie matowej czerni przybrała teraz biało-czerwone barwy.

- Od blisko dziesięciu lat konsekwentnie staramy się budować swoją pozycję w motorsporcie, chcąc osiągać jak najlepsze wyniki. Nie bylibyśmy jednak sobą, gdybyśmy nie stawiali sobie nowych, coraz większych wyzwań - powiedział Tomasz Białkowski. - Wiele razy podkreślaliśmy, że naszym marzeniem jest udział w Rajdzie Dakar. Dziś to marzenie stało się naszym celem, do którego przez najbliższe półtora roku będziemy konsekwentnie dążyć.

Przygotowania do projektu #NASInaDAKAR rozpoczęły się na dobre już kilka tygodni temu. Kluczowe były rozmowy z producentem pojazdów UTV czyli marką Polaris. W 2021 roku Kamena Rally Team został powołany do zespołu fabrycznego tego amerykańskiego producenta. Efekty są już widoczne – topowa rajdówka, którą ścigają się słupczanie zmieniła barwy na narodowe. Cała idea startu w rajdzie oparta jest na podkreśleniu wspólnoty jaką daje biało-czerwona flaga oraz odwołaniu do długoletniej tradycji startu Polaków w Rajdzie Dakar. Zespół jest oczywiście świadomy z jakim poświęceniem, a także kosztami wiąże się przygotowanie, a następnie udział w tym najbardziej znanym wyzwaniu terenowym na świecie. Dlatego już prowadzi rozmowy z potencjalnymi sponsorami, którzy chcieliby wspierać cały projekt.

- Marzenia to duże cele, na myśl których przyspiesza oddech i mocniej bije serce. Oczywiście pojawia się też pytanie: czy podołamy w ich realizacji. Na szczęście mamy wokół siebie wielu fantastycznych ludzi, którzy wierzą w nas i bardzo nam kibicują - przyznał Dariusz Baśkiewicz. - Najbliższe miesiące to będzie dla naszego zespołu przede wszystkim czas trudnych przygotowań i ciężkiej pracy. Jedno jest jednak pewne, niezmiennie potrzebujemy wsparcia naszych kibiców, które zawsze daje dodatkową moc i motywację! Chcemy dzielić się tymi wszystkimi emocjami, ale również zmaganiami, które mamy nadzieję, poprowadzą nas do podjęcia rywalizacji na piaskach pustyni w tym najtrudniejszym rajdzie świata.

Pierwszy próba zmierzenia się z piaszczystą nawierzchnią i wydmami może pojawić się już w grudniu tego roku. Zespół Kamena Rally Team planuje udział w Dubai International Baja, który odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Będzie to ostatnia runda zmagań w cyklu Pucharu Świata w Rajdach Baja w sezonie 2022. Wcześniej, bo pod koniec października, pojawią się również na starcie Baja Portalegre w Portugalii.

Zanim jednak to nastąpi, kibice będą mogli emocjonować się startem reprezentantów Orlen Teamu już w najbliższy weekend, bowiem załoga drugi raz z rzędu wystartuje w Baja Troja. W 2021 roku panowie wyjechali z Turcji z trzema kompletami pucharów - za zwycięstwo w generalce rajdu, wygraną w kategorii pojazdów SSV oraz za Power Stage.

Galeria zdjęć: #NASInaDAKAR

