Benediktas Vanagas zasiądzie za kierownicą Toyoty GR DKR Hilux w najnowszej specyfikacji, która ma na koncie zwycięstwo w tegorocznej edycji maratonu. Dostęp do tego auta był możliwy dzięki temu, że Toyota Gazoo Racing Baltics, należąca do Vanagasa, od sezonu 2020 działa jako półfabryczna formacja japońskiego producenta.

W rajdzie, który rozpocznie się 31 grudnia, pilotem Vanagasa będzie Kuldar Sikk. Za sobą mają już trzy wspólne starty w pucharze Europy w rajdach Baja w tym roku, we Włoszech, w Polsce i na Węgrzech.

- Zamiast wybrać starego weterana Dakaru, postawiliśmy na profesjonalistę, który chce się rozwijać. Ilość treningów i postępy, które zrobiliśmy sprawiają, że czuję się pewnie. Kuldar jest prawdziwym fachowcem. Przejście z klasycznych rajdów do cross-country ma swoje wyzwania, ale on sprawił, że wygląda to na bardzo łatwe zadanie - powiedział Vanagas.

- Biorąc pod uwagę oczekiwania co do wyniku, spoczywa na mnie duża odpowiedzialność - powiedział Sikk. - Fakt, że największy producent samochodów na świecie ufa prywatnemu zespołowi, pozwala mi być pozytywnie nastawionym. Jako prywatna ekipa z krajów bałtyckich możemy osiągać bardzo dobre wyniki i konkurować z globalnymi liderami. Historia tego zespołu już to pokazała.

Najlepszym wynikiem Vanagasa jest jedenaste miejsce w edycji 2019. Pilotował go wtedy Sebastian Rozwadowski. W tym roku jechał z Filipe Palmeiro. Mieli wypadek i nie dotarli do mety.

Video: Benediktas Vanagas - Prezentacja zespołu na Dakar 2023